В Дагестане девочка спасла мальчика, провалившегося под лед на озере
В Дагестане первоклассница спасла мальчика, провалившегося под лед на озере
© Сергей Меликов/TelegramУченица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере
© Сергей Меликов/Telegram
Ученица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Ученица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Есть девочки в наших селеньях! Одна из них живет в селе Батлаич Хунзахского района. Первоклассница Залму Индухова спасла непоседу Пирбудага, который пошел гулять на озеро и провалился под лед", – рассказал Меликов.
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Глава республики поблагодарил Залму за решительность, а ее родителей за воспитание. Он поручил министру образования региона Яхье Бучаеву отметить поступок девочки по достоинству.
В отделе образования района рассказали, что на выходных дети отправились на озеро покататься – оно еще не замерзло, но на краю был лед. Пирбудаг захотел проверить насколько тот прочен. Под весом мальчика тонкий слой льда разломился, и он стал тонуть. Очевидцами происшествия стали дети. На помощь пришла Залму и вытянула мальчика за руки.