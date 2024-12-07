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В Дагестане девочка спасла мальчика, провалившегося под лед на озере - РИА Новости, 07.12.2024
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Хорошие новости
 
19:52 07.12.2024 (обновлено: 20:32 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/ozero-1987924455.html
В Дагестане девочка спасла мальчика, провалившегося под лед на озере
В Дагестане девочка спасла мальчика, провалившегося под лед на озере - РИА Новости, 07.12.2024
В Дагестане девочка спасла мальчика, провалившегося под лед на озере
Ученица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:52
2024-12-07T20:32
хорошие новости
хунзахский район
сергей меликов
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Ученица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Есть девочки в наших селеньях! Одна из них живет в селе Батлаич Хунзахского района. Первоклассница Залму Индухова спасла непоседу Пирбудага, который пошел гулять на озеро и провалился под лед", – рассказал Меликов. Глава республики поблагодарил Залму за решительность, а ее родителей за воспитание. Он поручил министру образования региона Яхье Бучаеву отметить поступок девочки по достоинству. В отделе образования района рассказали, что на выходных дети отправились на озеро покататься – оно еще не замерзло, но на краю был лед. Пирбудаг захотел проверить насколько тот прочен. Под весом мальчика тонкий слой льда разломился, и он стал тонуть. Очевидцами происшествия стали дети. На помощь пришла Залму и вытянула мальчика за руки.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986506112.html
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хунзахский район, сергей меликов, республика дагестан, россия
Хорошие новости, Хунзахский район, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане девочка спасла мальчика, провалившегося под лед на озере

В Дагестане первоклассница спасла мальчика, провалившегося под лед на озере

© Сергей Меликов/TelegramУченица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере
Ученица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Сергей Меликов/Telegram
Ученица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере
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Дзен
МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Ученица первого класса из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Есть девочки в наших селеньях! Одна из них живет в селе Батлаич Хунзахского района. Первоклассница Залму Индухова спасла непоседу Пирбудага, который пошел гулять на озеро и провалился под лед", – рассказал Меликов.
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В отделе образования района рассказали, что на выходных дети отправились на озеро покататься – оно еще не замерзло, но на краю был лед. Пирбудаг захотел проверить насколько тот прочен. Под весом мальчика тонкий слой льда разломился, и он стал тонуть. Очевидцами происшествия стали дети. На помощь пришла Залму и вытянула мальчика за руки.
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Хорошие новостиХунзахский районСергей МеликовРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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