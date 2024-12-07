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На Украине готовятся к отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 07.12.2024
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11:34 07.12.2024 (обновлено: 13:08 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/otstavka-1987869333.html
На Украине готовятся к отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского
На Украине готовятся к отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 07.12.2024
На Украине готовятся к отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы нацбанка страны и РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:34
2024-12-07T13:08
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украина
александр дубинский
андрей пышный
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы нацбанка страны и Олега Татарова с поста замглавы офиса Владимира Зеленского. "В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. В начале сентября на Украине прошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
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в мире, украина, александр дубинский, андрей пышный, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Андрей Пышный, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине готовятся к отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Пышного и Татарова могут уволить в течение двух недель

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы нацбанка страны и Олега Татарова с поста замглавы офиса Владимира Зеленского.
"В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
В начале сентября на Украине прошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
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В миреУкраинаАлександр ДубинскийАндрей ПышныйВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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