https://ria.ru/20241207/otstavka-1987869333.html

На Украине готовятся к отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского

На Украине готовятся к отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 07.12.2024

На Украине готовятся к отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы нацбанка страны и РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:34

2024-12-07T11:34

2024-12-07T13:08

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы нацбанка страны и Олега Татарова с поста замглавы офиса Владимира Зеленского. "В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. В начале сентября на Украине прошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

https://ria.ru/20240905/ermak-1970722481.html

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в мире, украина, александр дубинский, андрей пышный, владимир зеленский, верховная рада украины