https://ria.ru/20241207/arest-1987854088.html
В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста
В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста - РИА Новости, 07.12.2024
В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста
Домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:09
2024-12-07T08:09
2024-12-07T08:21
происшествия
сергокалинский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.Женщина была задержана в октябре и отправлена под домашний арест по делу о растрате."Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2025 года", – сказали в суде.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, были ликвидированы 42-летний Далгат Даудов, 32-летний Амбусамад Амадзиев, а также 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова - Осман.
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960607857.html
https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html
сергокалинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергокалинский район, республика дагестан
Происшествия, Сергокалинский район, Республика Дагестан
В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста
В Дагестане продлили арест матери ликвидированного террориста на два месяца