https://ria.ru/20241207/arest-1987854088.html

В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста

В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста - РИА Новости, 07.12.2024

В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста

Домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T08:09

2024-12-07T08:09

2024-12-07T08:21

происшествия

сергокалинский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.Женщина была задержана в октябре и отправлена под домашний арест по делу о растрате."Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2025 года", – сказали в суде.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, были ликвидированы 42-летний Далгат Даудов, 32-летний Амбусамад Амадзиев, а также 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова - Осман.

https://ria.ru/20240719/dagestan-1960607857.html

https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html

сергокалинский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергокалинский район, республика дагестан