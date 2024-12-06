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В Раде раскрыли тайну визита соратника Зеленского в США - РИА Новости, 06.12.2024
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03:20 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/tayna-1987638024.html
В Раде раскрыли тайну визита соратника Зеленского в США
В Раде раскрыли тайну визита соратника Зеленского в США - РИА Новости, 06.12.2024
В Раде раскрыли тайну визита соратника Зеленского в США
Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует изменить позицию по переговорам с Россией, именно для этого в США поехал глава его офиса Андрей Ермак. Такое РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:20
2024-12-06T03:21
в мире
россия
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует изменить позицию по переговорам с Россией, именно для этого в США поехал глава его офиса Андрей Ермак. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале."Сейчас &lt;…&gt; (Глава офиса Зеленского Андрей Ермак. — Прим. ред.) съездит в Штаты, и сладкая парочка (Зеленский и Ермак. — Прим. ред.) снова переобуется: вместо "при этом президенте не будет Минска — 3"" нам расскажут, как это хорошо и чудесно. Надо только перестать стрелять", — написал он.По мнению депутата, главный замысел киевского режима заключается в том, чтобы довести население Украины до предела и выдать поражение за победу."Но эта стратегия одновременно оголит и то, ради чего все это было. Конечно, не ради страны или, не дай Бог, каких-то идеалов. А только ради сказочного обогащения криворожского гопника (Зеленского. — Прим. ред.) и его фаворита (Ермака. — Прим. ред.)", — заключил Дубинский.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, в среду Ермак встретился во Флориде с будущей главой аппарата Трампа Сьюзи Уайлс, чтобы представить Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на пути к нему.Комментируя этот визит, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Ермак ездил в США, чтобы "присягнуть на верность" команде будущего президента США Дональда Трампа и сохранить финансирования для продолжения войны против России.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против Москвы.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241206/usloviya-1987637678.html
https://ria.ru/20241128/ugroza-1986300109.html
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в мире, россия, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, госдума рф, нато
В мире, Россия, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Госдума РФ, НАТО
В Раде раскрыли тайну визита соратника Зеленского в США

Дубинский: Зеленский послал Ермака в США, чтобы изменить позицию по переговорам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует изменить позицию по переговорам с Россией, именно для этого в США поехал глава его офиса Андрей Ермак. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале.
«
"Сейчас <…> (Глава офиса Зеленского Андрей Ермак. — Прим. ред.) съездит в Штаты, и сладкая парочка (Зеленский и Ермак. — Прим. ред.) снова переобуется: вместо "при этом президенте не будет Минска — 3"" нам расскажут, как это хорошо и чудесно. Надо только перестать стрелять", — написал он.
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По мнению депутата, главный замысел киевского режима заключается в том, чтобы довести население Украины до предела и выдать поражение за победу.
"Но эта стратегия одновременно оголит и то, ради чего все это было. Конечно, не ради страны или, не дай Бог, каких-то идеалов. А только ради сказочного обогащения криворожского гопника (Зеленского. — Прим. ред.) и его фаворита (Ермака. — Прим. ред.)", — заключил Дубинский.
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Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, в среду Ермак встретился во Флориде с будущей главой аппарата Трампа Сьюзи Уайлс, чтобы представить Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на пути к нему.
Комментируя этот визит, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Ермак ездил в США, чтобы "присягнуть на верность" команде будущего президента США Дональда Трампа и сохранить финансирования для продолжения войны против России.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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