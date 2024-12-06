https://ria.ru/20241206/reyting-1987821257.html

Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок

Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 06.12.2024

Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок

Ленинградская область вошла в топ-30 региональных заказчиков Национального рейтинга прозрачности закупок, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:20

2024-12-06T20:20

2024-12-06T20:20

ленинградская область

экономика

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/99/1489049987_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_5239cc4afed4f5fb42cac6151535bf3e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-30 региональных заказчиков Национального рейтинга прозрачности закупок, сообщает пресс-служба правительства региона. "В году для нужд региона было размещено более 2 тысяч извещений о проведении закупок на общую сумму свыше 77 миллиардов рублей. Это на 54,5 процента больше по количеству и на 113,24 процента по сумме, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, Ленинградская область продолжает демонстрировать высокий уровень открытости и прозрачности в сфере государственных закупок, что подтверждается её включением в число лучших региональных заказчиков страны", – рассказал председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Павел Немчинов. В 2024 году в Национальный рейтинг прозрачности закупок вошли 223 заказчика, включая крупнейших государственных заказчиков федерального уровня, субъекты Российской Федерации, крупные муниципальные образования, а также крупных корпоративных заказчиков. Всего было проанализировано свыше 3,26 миллиона закупочных процедур на общую сумму 12,88 триллиона рублей. Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок", существующий с 2006 года, служит важным инструментом общественного контроля за эффективностью использования бюджетных средств государственными и корпоративными заказчиками. Главная цель проекта – постоянный мониторинг системы госзаказа на предмет оценки прозрачности процедур и уровня конкурентоспособности.

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ленинградская область