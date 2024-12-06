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Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 06.12.2024
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Ленинградская область
 
20:20 06.12.2024
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Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок
Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 06.12.2024
Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок
Ленинградская область вошла в топ-30 региональных заказчиков Национального рейтинга прозрачности закупок, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:20
2024-12-06T20:20
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-30 региональных заказчиков Национального рейтинга прозрачности закупок, сообщает пресс-служба правительства региона. "В году для нужд региона было размещено более 2 тысяч извещений о проведении закупок на общую сумму свыше 77 миллиардов рублей. Это на 54,5 процента больше по количеству и на 113,24 процента по сумме, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, Ленинградская область продолжает демонстрировать высокий уровень открытости и прозрачности в сфере государственных закупок, что подтверждается её включением в число лучших региональных заказчиков страны", – рассказал председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Павел Немчинов. В 2024 году в Национальный рейтинг прозрачности закупок вошли 223 заказчика, включая крупнейших государственных заказчиков федерального уровня, субъекты Российской Федерации, крупные муниципальные образования, а также крупных корпоративных заказчиков. Всего было проанализировано свыше 3,26 миллиона закупочных процедур на общую сумму 12,88 триллиона рублей. Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок", существующий с 2006 года, служит важным инструментом общественного контроля за эффективностью использования бюджетных средств государственными и корпоративными заказчиками. Главная цель проекта – постоянный мониторинг системы госзаказа на предмет оценки прозрачности процедур и уровня конкурентоспособности.
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экономика, ленинградская область
Ленинградская область , Экономика, Ленинградская область
Ленобласть вошла в топ-30 Национального рейтинга прозрачности закупок

В 2024 году Ленобласть разместила более 2 тысяч извещений о проведении закупок

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВыборг, Ленинградская область
Выборг, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-30 региональных заказчиков Национального рейтинга прозрачности закупок, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В году для нужд региона было размещено более 2 тысяч извещений о проведении закупок на общую сумму свыше 77 миллиардов рублей. Это на 54,5 процента больше по количеству и на 113,24 процента по сумме, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, Ленинградская область продолжает демонстрировать высокий уровень открытости и прозрачности в сфере государственных закупок, что подтверждается её включением в число лучших региональных заказчиков страны", – рассказал председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Павел Немчинов.
В 2024 году в Национальный рейтинг прозрачности закупок вошли 223 заказчика, включая крупнейших государственных заказчиков федерального уровня, субъекты Российской Федерации, крупные муниципальные образования, а также крупных корпоративных заказчиков. Всего было проанализировано свыше 3,26 миллиона закупочных процедур на общую сумму 12,88 триллиона рублей.
Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок", существующий с 2006 года, служит важным инструментом общественного контроля за эффективностью использования бюджетных средств государственными и корпоративными заказчиками. Главная цель проекта – постоянный мониторинг системы госзаказа на предмет оценки прозрачности процедур и уровня конкурентоспособности.
 
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