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В Раде призвали арестовать Зеленского после заключения мирного соглашения - РИА Новости, 06.12.2024
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18:21 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/rada-1987795901.html
В Раде призвали арестовать Зеленского после заключения мирного соглашения
В Раде призвали арестовать Зеленского после заключения мирного соглашения - РИА Новости, 06.12.2024
В Раде призвали арестовать Зеленского после заключения мирного соглашения
Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы сразу после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте, считает... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:21
2024-12-06T18:21
в мире
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александр дубинский
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы сразу после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Поездка Ермака в США - очередное доказательство того, что и для него, и для Зеленского продолжение войны после провального контрнаступления летом 2023 года было исключительно шкурным интересом… Как только появилась угроза сокращения финансовых потоков, а вместе с ними замаячила угроза ответственности, Ермак помчался в Штаты "заявить о готовности Украины к миру", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в сентябре 2020 года Зеленский и Ермак быстро подстроились под интересы администрации президента США Джо Байдена и запустили маховик войны в ее интересах. "Готовность осуществить еще один пируэт, на этот раз в сторону мира, только подчеркивает тот факт, что Украина превратилась в пиратский корабль-галеру с невольниками, которых государственные преступники, захватившие власть на корабле, заставляют махать веслами в ту же сторону, куда в конкретный промежуток времени нужно лично им", - отметил Дубинский. Он заявил, что поддерживает любые инициативы команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. При этом надеется также на публичный уголовных процесс над виновниками войны, а также за масштабную коррупцию на Украине и подрыв государственных устоев. "Для обеспечения этого процесса, в первый день мирного соглашения Зеленский и Ермак должны быть арестованы, а судебный процесс над ними должен проходить параллельно с процессами над их подельниками. Без Нюрнберга-2 не может быть Минска-3. Это точно", - добавил Дубинский. В июне этого года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html
https://ria.ru/20240929/dubinskiy-1975305027.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, НАТО
В Раде призвали арестовать Зеленского после заключения мирного соглашения

Депутат Рады Дубинский призвал арестовать Зеленского и Ермака

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы сразу после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Поездка Ермака в США - очередное доказательство того, что и для него, и для Зеленского продолжение войны после провального контрнаступления летом 2023 года было исключительно шкурным интересом… Как только появилась угроза сокращения финансовых потоков, а вместе с ними замаячила угроза ответственности, Ермак помчался в Штаты "заявить о готовности Украины к миру", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что в сентябре 2020 года Зеленский и Ермак быстро подстроились под интересы администрации президента США Джо Байдена и запустили маховик войны в ее интересах. "Готовность осуществить еще один пируэт, на этот раз в сторону мира, только подчеркивает тот факт, что Украина превратилась в пиратский корабль-галеру с невольниками, которых государственные преступники, захватившие власть на корабле, заставляют махать веслами в ту же сторону, куда в конкретный промежуток времени нужно лично им", - отметил Дубинский.
Он заявил, что поддерживает любые инициативы команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. При этом надеется также на публичный уголовных процесс над виновниками войны, а также за масштабную коррупцию на Украине и подрыв государственных устоев. "Для обеспечения этого процесса, в первый день мирного соглашения Зеленский и Ермак должны быть арестованы, а судебный процесс над ними должен проходить параллельно с процессами над их подельниками. Без Нюрнберга-2 не может быть Минска-3. Это точно", - добавил Дубинский.
В июне этого года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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29 сентября, 04:42
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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