https://ria.ru/20241206/opros-1987687760.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 06.12.2024

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство россиян (82%) скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина и доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:08

2024-12-06T12:08

2024-12-06T13:20

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Большинство россиян (82%) скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина и доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ. Восемьдесят два процента респондентов ответили, что глава государства скорее хорошо работает на своем посту, восемь процентов опрошенных скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии главе государства 82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, десять процентов — скорее не доверяют. Кроме того, 54% граждан заявили, что российское правительство работает хорошо, 24% ответили, что кабмин работает скорее плохо. Шесть из десяти опрошенных (58%) положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, 12% — придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Сорок пять процентов опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", девять процентов отдали бы голоса за КПРФ, десять — за ЛДПР, по три процента за партию "Новые люди" и "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" провели с 29 ноября по 1 декабря года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20241205/putin-1987574998.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество