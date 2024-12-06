https://ria.ru/20241206/makron-1987577551.html

"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам

"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам - РИА Новости, 06.12.2024

"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам

Власти Франции парализованы крупнейшим кризисом. Национальное собрание вынесло правительству Мишеля Барнье вотум недоверия. Министры уходят, а бюджет так и не... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:00

2024-12-06T08:00

2024-12-06T08:07

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Власти Франции парализованы крупнейшим кризисом. Национальное собрание вынесло правительству Мишеля Барнье вотум недоверия. Министры уходят, а бюджет так и не принят. Президент Эммануэль Макрон вынужден искать нового премьера, в то время как его самого призывают подумать об отставке. О последствиях для страны — в материале РИА Новости.Непростой вопросКабмин Мишеля Барнье продержался всего 90 дней и стал самым недолговечным в истории Пятой республики. Впервые с 1962 года премьер покидает Матиньон, получив вотум недоверия парламента. Инициаторами голосования, как и обещали, выступили левые из "Нового народного фронта" (NFP). Правые из "Национального объединения" (RN) их поддержали. Две крупнейшие фракции таким образом набрали необходимое большинство голосов — 331 депутат из 577 выступил за отставку министров.Парламентарии ранее предупреждали: если бюджет страны примут без учета мнения законодательной власти, то голосование за роспуск правительства будет неизбежен. На прошлой неделе Барнье согласился не повышать налоги, и была вероятность, что он и дальше пойдет на компромиссы. Однако в понедельник премьер сообщил, что воспользуется конституционной статьей 49.3 и одобрит документ в обход депутатов. Тем самым он предрешил свою судьбу."RN и NFP объединили голоса, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", — заявил министр экономики Антуан Арман. Правительство по-прежнему убеждено в своей правоте и считает проект экономичного бюджета с существенным урезанием расходов правильным.Макронисты в Национальном собрании также возмущены действиями оппозиции. "Что они запланировали? На самом деле — ничего. Они просто применяют стратегию хаоса", — обвинил оппонентов член фракции "Возрождение" Жан-Рене Казнев.Большинство французов поддержали роспуск правительства. По данным опроса исследовательской компании Toluna Harris Interactive (THI), 53% граждан одобряют вотум недоверия. При этом часть из них опасается за возможные последствия для страны. За будущее боятся 82% опрошенных. В первую очередь беспокойство взывают экономическая и политическая ситуация, а также нерешенный бюджетный вопрос.Ревнитель совестиСистемный кризис настиг Макрона аккурат к открытию восстановленного после пожара Нотр-Дама. На церемонию приедут полсотни иностранных лидеров и глав правительств, в том числе избранный президент США Дональд Трамп. Торжественность приема для Франции будет омрачена далеко не лучшим состоянием страны. Дефицит бюджета за 2024-й достигнет шести процентов ВВП.Политическая раздробленность завела республику в тупик. Силы правого и левого толка не в состоянии объединиться ради прекращения экономического падения. Ситуация симптоматична не только для Франции. Аналогичные кризисы — в Германии, где у власти тоже стоят раздробленные коалиции.Для главы же французского государства ситуация — одна из самых сложных в карьере. Лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен выступила против правительства, которое поддержала три месяца назад. Отказываясь прямо призывать главу государства к отставке, политик назвала его ответственным за ситуацию в стране.По словам Ле Пен, решение ему "должна продиктовать совесть" и президент обязан сделать выбор между судьбой Франции и собственной гордостью. "Его право определять, может ли он игнорировать очевидное массовое народное недоверие, которое в его случае я считаю бесповоротным", — подчеркнула Ле Пен, выступая в парламенте. Опрос THI показывает, что 64% французов выступают за уход Макрона. Левые тем временем прямо потребовали его отставки."Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона", — заявила лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте Матильда Пано.Время на исходеЛе Пен предупредила, что у партии есть "ряд требований" к новому премьеру. Однако в целом она готова сотрудничать с будущим правительством."Мы дадим новому премьер-министру возможность работать. Мы будем совместно разрабатывать — не только с "Национальным объединением", со всеми силами, присутствующими в Нацсобрании, — бюджет, приемлемый для всех, и именно этот бюджет будет применяться для французов", — сказала она в эфире французского телеканала TF1.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что сформировать новый кабинет из левых и правых крайне затруднительно. "Они располагают большинством в парламенте и, если объединятся, могут провести любую свою кандидатуру. Однако договориться партии, скорее всего, не сумеют. Хотя, конечно, полностью исключать этого нельзя", — отметил политолог в беседе с РИА Новости.Если же создать новое устойчивое правительство снова не получится, то Макрон объявит о внеочередных парламентских выборах в следующем году. Впрочем, назначить их раньше второй половины 2025-го нельзя: должен пройти год с последнего голосования."Что касается самого президента, то он уже заявил: отставка Барнье его не затронет. Макрон считает себя избранным большинством французов. Он доработает второй срок и после окончания полномочий уйдет с политической арены. Но в целом для Франции наступают сложные времена. Бюджет не наполнится сам по себе. Нужно все равно управлять страной и каким-то образом решать проблемы. В то же время бюджетный дефицит гораздо больше у тех же США, но с американской экономикой ничего страшного не происходит. Это все преодолимо, но здесь мы видим совершенно иное расположение политических сил", — рассуждает Топорнин.Досрочные выборы не решат проблемы, потому что их результаты могут быть для Макрона еще хуже, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская."Ле Пен продемонстрировала избирателям, что она — главная политическая сила, что она имеет возможность определять существование правительства в стране и борется за права трудящихся", — говорит политолог.Для достижения политического консенсуса нужны уступки, но на это сейчас нет денег. Эксперты отмечают, что теоретически Макрон мог бы назначить левого политика, но тогда неизбежно противоречие с его же экономической линией. Наиболее возможен вариант технического правительства. Так или иначе, французский лидер не собирается медлить. Ему нужно принять бюджет до конца года и не допустить ухудшения экономики. Шансы на это снижаются с каждым днем.

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, сша, эммануэль макрон, марин ле пен, мишель барнье