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"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам - РИА Новости, 06.12.2024
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08:00 06.12.2024 (обновлено: 08:07 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/makron-1987577551.html
"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам
"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам - РИА Новости, 06.12.2024
"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам
Власти Франции парализованы крупнейшим кризисом. Национальное собрание вынесло правительству Мишеля Барнье вотум недоверия. Министры уходят, а бюджет так и не... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:00
2024-12-06T08:07
в мире
франция
сша
эммануэль макрон
марин ле пен
мишель барнье
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Власти Франции парализованы крупнейшим кризисом. Национальное собрание вынесло правительству Мишеля Барнье вотум недоверия. Министры уходят, а бюджет так и не принят. Президент Эммануэль Макрон вынужден искать нового премьера, в то время как его самого призывают подумать об отставке. О последствиях для страны — в материале РИА Новости.Непростой вопросКабмин Мишеля Барнье продержался всего 90 дней и стал самым недолговечным в истории Пятой республики. Впервые с 1962 года премьер покидает Матиньон, получив вотум недоверия парламента. Инициаторами голосования, как и обещали, выступили левые из "Нового народного фронта" (NFP). Правые из "Национального объединения" (RN) их поддержали. Две крупнейшие фракции таким образом набрали необходимое большинство голосов — 331 депутат из 577 выступил за отставку министров.Парламентарии ранее предупреждали: если бюджет страны примут без учета мнения законодательной власти, то голосование за роспуск правительства будет неизбежен. На прошлой неделе Барнье согласился не повышать налоги, и была вероятность, что он и дальше пойдет на компромиссы. Однако в понедельник премьер сообщил, что воспользуется конституционной статьей 49.3 и одобрит документ в обход депутатов. Тем самым он предрешил свою судьбу."RN и NFP объединили голоса, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", — заявил министр экономики Антуан Арман. Правительство по-прежнему убеждено в своей правоте и считает проект экономичного бюджета с существенным урезанием расходов правильным.Макронисты в Национальном собрании также возмущены действиями оппозиции. "Что они запланировали? На самом деле — ничего. Они просто применяют стратегию хаоса", — обвинил оппонентов член фракции "Возрождение" Жан-Рене Казнев.Большинство французов поддержали роспуск правительства. По данным опроса исследовательской компании Toluna Harris Interactive (THI), 53% граждан одобряют вотум недоверия. При этом часть из них опасается за возможные последствия для страны. За будущее боятся 82% опрошенных. В первую очередь беспокойство взывают экономическая и политическая ситуация, а также нерешенный бюджетный вопрос.Ревнитель совестиСистемный кризис настиг Макрона аккурат к открытию восстановленного после пожара Нотр-Дама. На церемонию приедут полсотни иностранных лидеров и глав правительств, в том числе избранный президент США Дональд Трамп. Торжественность приема для Франции будет омрачена далеко не лучшим состоянием страны. Дефицит бюджета за 2024-й достигнет шести процентов ВВП.Политическая раздробленность завела республику в тупик. Силы правого и левого толка не в состоянии объединиться ради прекращения экономического падения. Ситуация симптоматична не только для Франции. Аналогичные кризисы — в Германии, где у власти тоже стоят раздробленные коалиции.Для главы же французского государства ситуация — одна из самых сложных в карьере. Лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен выступила против правительства, которое поддержала три месяца назад. Отказываясь прямо призывать главу государства к отставке, политик назвала его ответственным за ситуацию в стране.По словам Ле Пен, решение ему "должна продиктовать совесть" и президент обязан сделать выбор между судьбой Франции и собственной гордостью. "Его право определять, может ли он игнорировать очевидное массовое народное недоверие, которое в его случае я считаю бесповоротным", — подчеркнула Ле Пен, выступая в парламенте. Опрос THI показывает, что 64% французов выступают за уход Макрона. Левые тем временем прямо потребовали его отставки."Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона", — заявила лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте Матильда Пано.Время на исходеЛе Пен предупредила, что у партии есть "ряд требований" к новому премьеру. Однако в целом она готова сотрудничать с будущим правительством."Мы дадим новому премьер-министру возможность работать. Мы будем совместно разрабатывать — не только с "Национальным объединением", со всеми силами, присутствующими в Нацсобрании, — бюджет, приемлемый для всех, и именно этот бюджет будет применяться для французов", — сказала она в эфире французского телеканала TF1.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что сформировать новый кабинет из левых и правых крайне затруднительно. "Они располагают большинством в парламенте и, если объединятся, могут провести любую свою кандидатуру. Однако договориться партии, скорее всего, не сумеют. Хотя, конечно, полностью исключать этого нельзя", — отметил политолог в беседе с РИА Новости.Если же создать новое устойчивое правительство снова не получится, то Макрон объявит о внеочередных парламентских выборах в следующем году. Впрочем, назначить их раньше второй половины 2025-го нельзя: должен пройти год с последнего голосования."Что касается самого президента, то он уже заявил: отставка Барнье его не затронет. Макрон считает себя избранным большинством французов. Он доработает второй срок и после окончания полномочий уйдет с политической арены. Но в целом для Франции наступают сложные времена. Бюджет не наполнится сам по себе. Нужно все равно управлять страной и каким-то образом решать проблемы. В то же время бюджетный дефицит гораздо больше у тех же США, но с американской экономикой ничего страшного не происходит. Это все преодолимо, но здесь мы видим совершенно иное расположение политических сил", — рассуждает Топорнин.Досрочные выборы не решат проблемы, потому что их результаты могут быть для Макрона еще хуже, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская."Ле Пен продемонстрировала избирателям, что она — главная политическая сила, что она имеет возможность определять существование правительства в стране и борется за права трудящихся", — говорит политолог.Для достижения политического консенсуса нужны уступки, но на это сейчас нет денег. Эксперты отмечают, что теоретически Макрон мог бы назначить левого политика, но тогда неизбежно противоречие с его же экономической линией. Наиболее возможен вариант технического правительства. Так или иначе, французский лидер не собирается медлить. Ему нужно принять бюджет до конца года и не допустить ухудшения экономики. Шансы на это снижаются с каждым днем.
https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html
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в мире, франция, сша, эммануэль макрон, марин ле пен, мишель барнье
В мире, Франция, США, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Мишель Барнье
"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам

Политолог Топорнин: Францию ждет сложное время из-за политического кризиса

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Власти Франции парализованы крупнейшим кризисом. Национальное собрание вынесло правительству Мишеля Барнье вотум недоверия. Министры уходят, а бюджет так и не принят. Президент Эммануэль Макрон вынужден искать нового премьера, в то время как его самого призывают подумать об отставке. О последствиях для страны — в материале РИА Новости.

Непростой вопрос

Кабмин Мишеля Барнье продержался всего 90 дней и стал самым недолговечным в истории Пятой республики. Впервые с 1962 года премьер покидает Матиньон, получив вотум недоверия парламента. Инициаторами голосования, как и обещали, выступили левые из "Нового народного фронта" (NFP). Правые из "Национального объединения" (RN) их поддержали. Две крупнейшие фракции таким образом набрали необходимое большинство голосов — 331 депутат из 577 выступил за отставку министров.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМишель Барнье
Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Мишель Барнье
Парламентарии ранее предупреждали: если бюджет страны примут без учета мнения законодательной власти, то голосование за роспуск правительства будет неизбежен. На прошлой неделе Барнье согласился не повышать налоги, и была вероятность, что он и дальше пойдет на компромиссы. Однако в понедельник премьер сообщил, что воспользуется конституционной статьей 49.3 и одобрит документ в обход депутатов. Тем самым он предрешил свою судьбу.
"RN и NFP объединили голоса, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", — заявил министр экономики Антуан Арман. Правительство по-прежнему убеждено в своей правоте и считает проект экономичного бюджета с существенным урезанием расходов правильным.
Макронисты в Национальном собрании также возмущены действиями оппозиции. "Что они запланировали? На самом деле — ничего. Они просто применяют стратегию хаоса", — обвинил оппонентов член фракции "Возрождение" Жан-Рене Казнев.
Большинство французов поддержали роспуск правительства. По данным опроса исследовательской компании Toluna Harris Interactive (THI), 53% граждан одобряют вотум недоверия. При этом часть из них опасается за возможные последствия для страны. За будущее боятся 82% опрошенных. В первую очередь беспокойство взывают экономическая и политическая ситуация, а также нерешенный бюджетный вопрос.
© AP Photo / Louise DelmotteАкция против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Мишеля Барнье в Париже
Протест против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье в Париже - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Акция против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Мишеля Барнье в Париже

Ревнитель совести

Системный кризис настиг Макрона аккурат к открытию восстановленного после пожара Нотр-Дама. На церемонию приедут полсотни иностранных лидеров и глав правительств, в том числе избранный президент США Дональд Трамп. Торжественность приема для Франции будет омрачена далеко не лучшим состоянием страны. Дефицит бюджета за 2024-й достигнет шести процентов ВВП.
Политическая раздробленность завела республику в тупик. Силы правого и левого толка не в состоянии объединиться ради прекращения экономического падения. Ситуация симптоматична не только для Франции. Аналогичные кризисы — в Германии, где у власти тоже стоят раздробленные коалиции.
Для главы же французского государства ситуация — одна из самых сложных в карьере. Лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен выступила против правительства, которое поддержала три месяца назад. Отказываясь прямо призывать главу государства к отставке, политик назвала его ответственным за ситуацию в стране.
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в саду гостевого дома правительства Германии в Мезеберге
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в саду гостевого дома правительства Германии в Мезеберге - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в саду гостевого дома правительства Германии в Мезеберге
По словам Ле Пен, решение ему "должна продиктовать совесть" и президент обязан сделать выбор между судьбой Франции и собственной гордостью. "Его право определять, может ли он игнорировать очевидное массовое народное недоверие, которое в его случае я считаю бесповоротным", — подчеркнула Ле Пен, выступая в парламенте. Опрос THI показывает, что 64% французов выступают за уход Макрона. Левые тем временем прямо потребовали его отставки.
"Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона", — заявила лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте Матильда Пано.

Время на исходе

Ле Пен предупредила, что у партии есть "ряд требований" к новому премьеру. Однако в целом она готова сотрудничать с будущим правительством.
"Мы дадим новому премьер-министру возможность работать. Мы будем совместно разрабатывать — не только с "Национальным объединением", со всеми силами, присутствующими в Нацсобрании, — бюджет, приемлемый для всех, и именно этот бюджет будет применяться для французов", — сказала она в эфире французского телеканала TF1.
© AP Photo / Stephane de SakutinМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Stephane de Sakutin
Марин Ле Пен
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что сформировать новый кабинет из левых и правых крайне затруднительно. "Они располагают большинством в парламенте и, если объединятся, могут провести любую свою кандидатуру. Однако договориться партии, скорее всего, не сумеют. Хотя, конечно, полностью исключать этого нельзя", — отметил политолог в беседе с РИА Новости.
Если же создать новое устойчивое правительство снова не получится, то Макрон объявит о внеочередных парламентских выборах в следующем году. Впрочем, назначить их раньше второй половины 2025-го нельзя: должен пройти год с последнего голосования.
"Что касается самого президента, то он уже заявил: отставка Барнье его не затронет. Макрон считает себя избранным большинством французов. Он доработает второй срок и после окончания полномочий уйдет с политической арены. Но в целом для Франции наступают сложные времена. Бюджет не наполнится сам по себе. Нужно все равно управлять страной и каким-то образом решать проблемы. В то же время бюджетный дефицит гораздо больше у тех же США, но с американской экономикой ничего страшного не происходит. Это все преодолимо, но здесь мы видим совершенно иное расположение политических сил", — рассуждает Топорнин.
© AP Photo / Jeremias GonzalezГолосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Досрочные выборы не решат проблемы, потому что их результаты могут быть для Макрона еще хуже, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.
"Ле Пен продемонстрировала избирателям, что она — главная политическая сила, что она имеет возможность определять существование правительства в стране и борется за права трудящихся", — говорит политолог.
Для достижения политического консенсуса нужны уступки, но на это сейчас нет денег. Эксперты отмечают, что теоретически Макрон мог бы назначить левого политика, но тогда неизбежно противоречие с его же экономической линией. Наиболее возможен вариант технического правительства. Так или иначе, французский лидер не собирается медлить. Ему нужно принять бюджет до конца года и не допустить ухудшения экономики. Шансы на это снижаются с каждым днем.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Это решится в ближайшие дни". Макрон готовится к неизбежному
2 декабря, 08:00
 
В миреФранцияСШАЭммануэль МакронМарин Ле ПенМишель Барнье
 
 
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