https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987504210.html

Опрос показал, сколько французов поддерживают вотум недоверия правительству

Опрос показал, сколько французов поддерживают вотум недоверия правительству - РИА Новости, 05.12.2024

Опрос показал, сколько французов поддерживают вотум недоверия правительству

Более половины опрошенных французов высказались в пользу вотума недоверия правительству, выдвинутого накануне, передает радиостанция RTL со ссылкой на... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:21

2024-12-05T13:21

2024-12-05T16:01

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ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Более половины опрошенных французов высказались в пользу вотума недоверия правительству, выдвинутого накануне, передает радиостанция RTL со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Toluna Harris Interactive. "Незначительное большинство французов (53%) одобряют этот вотум недоверия. Многие из одобряющих являются сторонниками левых партий (78% — "Непокорившаяся Франция", 66% — Социалистическая партия и 61% — "Зеленые"), а также (правой партии. — Прим. ред.) "Национальное объединение" (74%)", — указано в материале. При этом подавляющее большинство респондентов выразили опасения по поводу последствий вотума недоверия. Так, 82% опасаются за будущее Франции, 81% — за экономику страны и политическую ситуацию, 80% — из-за роста дефицита бюджета. Кроме того, опрос показал, что 64% поддерживают отставку президента Франции Эммануэля Макрона. Опрос провели по репрезентативной выборке 4 декабря после выдвижения вотума недоверия правительству. В нем приняли участие 1008 французов старше 18 лет. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", приняли при поддержке большинства депутатов. В его поддержку проголосовал 331 парламентарий из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

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в мире, франция, эммануэль макрон