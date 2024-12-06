https://ria.ru/20241206/koreya-1987646568.html

В Южной Корее начали расследование в отношении президента

В Южной Корее начали расследование в отношении президента - РИА Новости, 06.12.2024

В Южной Корее начали расследование в отношении президента

Полиция и прокуратура Южной Кореи начали отдельные расследования в отношении президента Юн Сок Ёля, пытавшегося ввести военное положение в стране, передает... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T07:29

2024-12-06T07:29

2024-12-06T07:29

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция и прокуратура Южной Кореи начали отдельные расследования в отношении президента Юн Сок Ёля, пытавшегося ввести военное положение в стране, передает агентство Рёнхап. В полиции заявили, что создали специальную следственную группу, состоящую из 120 человек, для рассмотрения четырех жалоб, обвиняющих президента и других лиц в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением и последующей отменой военного положения. В прокуратуре добавили, что для рассмотрения аналогичных жалоб сформирован следственный штаб, который возглавляет руководитель Высшей прокуратуры Сеула. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны. Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.

https://ria.ru/20241206/koreya-1987639310.html

https://ria.ru/20241206/reyting-1987643457.html

https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее