https://ria.ru/20241206/koreya-1987639310.html

Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента

Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента - РИА Новости, 06.12.2024

Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента

Лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал к скорейшему отстранению президента страны Юн Сок Ёля от должности, передает... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T03:46

2024-12-06T03:46

2024-12-06T10:53

южная корея

в мире

обстановка в южной корее

юн сок ель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987479418_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_cb46c9b6bc5ace2c850e073bdef0c514.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал к скорейшему отстранению президента страны Юн Сок Ёля от должности, передает агентство Ренхап."Лидер правящей партии призывает к скорейшему отстранению Юна от должности после хаоса, вызванного военным положением", — говорится в сообщении.Ранее лидер правящей партии обещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента президенту.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он принял это решение после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. По словам Юн Сок Ёля, попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят ее параличом.К парламенту страны направили армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.Согласно Конституции Республики Корея президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене оформили официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, распустили, отправленных к парламенту военных также отозвали.Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, из-за чего оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.

https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html

https://ria.ru/20241205/lider-1987442420.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, в мире, обстановка в южной корее, юн сок ель