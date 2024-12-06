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Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента - РИА Новости, 06.12.2024
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03:46 06.12.2024 (обновлено: 10:53 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/koreya-1987639310.html
Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента
Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента - РИА Новости, 06.12.2024
Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента
Лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал к скорейшему отстранению президента страны Юн Сок Ёля от должности, передает... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:46
2024-12-06T10:53
южная корея
в мире
обстановка в южной корее
юн сок ель
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал к скорейшему отстранению президента страны Юн Сок Ёля от должности, передает агентство Ренхап."Лидер правящей партии призывает к скорейшему отстранению Юна от должности после хаоса, вызванного военным положением", — говорится в сообщении.Ранее лидер правящей партии обещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента президенту.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он принял это решение после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. По словам Юн Сок Ёля, попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят ее параличом.К парламенту страны направили армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.Согласно Конституции Республики Корея президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене оформили официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, распустили, отправленных к парламенту военных также отозвали.Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, из-за чего оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная корея, в мире, обстановка в южной корее, юн сок ель
Южная Корея, В мире, Обстановка в Южной Корее, Юн Сок Ель
Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента

Yonhap: лидер правящей партии Южной Кореи призвал к импичменту президента

© AP Photo / Ahn Young-joonЛидер правящей партии Республики Корея "Гражданская сила" Хан Дон Хун
Лидер правящей партии Республики Корея Гражданская сила Хан Дон Хун - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Лидер правящей партии Республики Корея "Гражданская сила" Хан Дон Хун. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал к скорейшему отстранению президента страны Юн Сок Ёля от должности, передает агентство Ренхап.
«
"Лидер правящей партии призывает к скорейшему отстранению Юна от должности после хаоса, вызванного военным положением", — говорится в сообщении.
Протесты против президента в Южной Корее
© Getty Images / Anadolu

В Сеуле тысячи сторонников отставки президента собрались на центральной площади Кванхвамун.

Акция протеста против президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле

В Сеуле тысячи сторонников отставки президента собрались на центральной площади Кванхвамун.

© Getty Images / Anadolu
1 из 9
© AP Photo / Ng Han Guan

Они принесли флаги и транспаранты и скандировали, требуя от властей арестовать Юн Сок Ёля, а от самого президента — самостоятельно оставить пост.

Акция протеста против президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле

Они принесли флаги и транспаранты и скандировали, требуя от властей арестовать Юн Сок Ёля, а от самого президента — самостоятельно оставить пост.

© AP Photo / Ng Han Guan
2 из 9
© AP Photo / Ng Han Guan

На площади присутствовало значительное число полицейских, следивших за порядком, они не препятствовали протестующим.

Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле

На площади присутствовало значительное число полицейских, следивших за порядком, они не препятствовали протестующим.

© AP Photo / Ng Han Guan
3 из 9
© AP Photo / Lee Jin-man

На фото: акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле.

Акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле

На фото: акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man
4 из 9
© Getty Images / Ezra Acayan

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".

Ветераны морской пехоты Южной Кореи бреют головы в знак протеста против президента у здания президентского офиса в Сеуле

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".

© Getty Images / Ezra Acayan
5 из 9
© AP Photo / Ng Han Guan

Парламент, в свою очередь, проголосовал против этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

Протестующие во время демонстрации у здания Национальной ассамблеи в Сеуле

Парламент, в свою очередь, проголосовал против этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

© AP Photo / Ng Han Guan
6 из 9
© AP Photo / Ng Han Guan

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что депутаты примут решение до конца суток 7 декабря.

Протестующие зажигают свечи во время акции протеста в Сеуле

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что депутаты примут решение до конца суток 7 декабря.

© AP Photo / Ng Han Guan
7 из 9
© Getty Images / Ezra Acayan

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

Посетители кафе наблюдают за сторонниками полиции, марширующими в сторону сторонников президента в Сеуле

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

© Getty Images / Ezra Acayan
8 из 9
© AP Photo / Lee Jin-man

На фото: протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле.

Протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле

На фото: протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man
9 из 9

В Сеуле тысячи сторонников отставки президента собрались на центральной площади Кванхвамун.

© Getty Images / Anadolu
1 из 9

Они принесли флаги и транспаранты и скандировали, требуя от властей арестовать Юн Сок Ёля, а от самого президента — самостоятельно оставить пост.

© AP Photo / Ng Han Guan
2 из 9

На площади присутствовало значительное число полицейских, следивших за порядком, они не препятствовали протестующим.

© AP Photo / Ng Han Guan
3 из 9

На фото: акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man
4 из 9

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".

© Getty Images / Ezra Acayan
5 из 9

Парламент, в свою очередь, проголосовал против этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

© AP Photo / Ng Han Guan
6 из 9

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что депутаты примут решение до конца суток 7 декабря.

© AP Photo / Ng Han Guan
7 из 9

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

© Getty Images / Ezra Acayan
8 из 9

На фото: протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man
9 из 9
Ранее лидер правящей партии обещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента президенту.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он принял это решение после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. По словам Юн Сок Ёля, попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят ее параличом.
К парламенту страны направили армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже
5 декабря, 08:14
Согласно Конституции Республики Корея президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене оформили официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, распустили, отправленных к парламенту военных также отозвали.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, из-за чего оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
Лидер правящей партии Республики Корея Гражданская сила Хан Дон Хун - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Лидер "Гражданской силы" в Южной Корее призвал президента покинуть партию
5 декабря, 05:16
 
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