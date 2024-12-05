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Протесты против президента в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024
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17:26 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/protesty-1987467960.html
Протесты против президента в Южной Корее
Протесты против президента в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024
Протесты против президента в Южной Корее
В Южной Корее прошли акции протеста против президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кадры с митингов — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:26
2024-12-05T17:26
фото
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
обстановка в южной корее
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В Южной Корее прошли акции протеста против президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кадры с митингов — в фотоленте ria.ru.
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фото, фото, в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
Фото, В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее

Протесты против президента в Южной Корее

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В Южной Корее прошли акции протеста против президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кадры с митингов — в фотоленте ria.ru.
© Getty Images / Anadolu

В Сеуле тысячи сторонников отставки президента собрались на центральной площади Кванхвамун.

Акция протеста против президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле

В Сеуле тысячи сторонников отставки президента собрались на центральной площади Кванхвамун.

© Getty Images / Anadolu
1 из 9
© AP Photo / Ng Han Guan

Они принесли флаги и транспаранты и скандировали, требуя от властей арестовать Юн Сок Ёля, а от самого президента — самостоятельно оставить пост.

Акция протеста против президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле

Они принесли флаги и транспаранты и скандировали, требуя от властей арестовать Юн Сок Ёля, а от самого президента — самостоятельно оставить пост.

© AP Photo / Ng Han Guan
2 из 9
© AP Photo / Ng Han Guan

На площади присутствовало значительное число полицейских, следивших за порядком, они не препятствовали протестующим.

Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле

На площади присутствовало значительное число полицейских, следивших за порядком, они не препятствовали протестующим.

© AP Photo / Ng Han Guan
3 из 9
© AP Photo / Lee Jin-man

На фото: акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле.

Акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле

На фото: акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man
4 из 9
© Getty Images / Ezra Acayan

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".

Ветераны морской пехоты Южной Кореи бреют головы в знак протеста против президента у здания президентского офиса в Сеуле

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".

© Getty Images / Ezra Acayan
5 из 9
© AP Photo / Ng Han Guan

Парламент, в свою очередь, проголосовал против этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

Протестующие во время демонстрации у здания Национальной ассамблеи в Сеуле

Парламент, в свою очередь, проголосовал против этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

© AP Photo / Ng Han Guan
6 из 9
© AP Photo / Ng Han Guan

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что депутаты примут решение до конца суток 7 декабря.

Протестующие зажигают свечи во время акции протеста в Сеуле

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что депутаты примут решение до конца суток 7 декабря.

© AP Photo / Ng Han Guan
7 из 9
© Getty Images / Ezra Acayan

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

Посетители кафе наблюдают за сторонниками полиции, марширующими в сторону сторонников президента в Сеуле

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

© Getty Images / Ezra Acayan
8 из 9
© AP Photo / Lee Jin-man

На фото: протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле.

Протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле

На фото: протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man
9 из 9
 
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