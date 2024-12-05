https://ria.ru/20241205/protesty-1987467960.html

Протесты против президента в Южной Корее

Протесты против президента в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024

Протесты против президента в Южной Корее

В Южной Корее прошли акции протеста против президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кадры с митингов — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:26

2024-12-05T17:26

2024-12-05T17:26

фото

в мире

южная корея

сеул

юн сок ель

обстановка в южной корее

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В Южной Корее прошли акции протеста против президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кадры с митингов — в фотоленте ria.ru.

южная корея

сеул

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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