Протесты против президента в Южной Корее
В Сеуле тысячи сторонников отставки президента собрались на центральной площади Кванхвамун.
В Сеуле тысячи сторонников отставки президента собрались на центральной площади Кванхвамун.
Они принесли флаги и транспаранты и скандировали, требуя от властей арестовать Юн Сок Ёля, а от самого президента — самостоятельно оставить пост.
Они принесли флаги и транспаранты и скандировали, требуя от властей арестовать Юн Сок Ёля, а от самого президента — самостоятельно оставить пост.
На площади присутствовало значительное число полицейских, следивших за порядком, они не препятствовали протестующим.
На площади присутствовало значительное число полицейских, следивших за порядком, они не препятствовали протестующим.
На фото: акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле.
На фото: акция протеста против президента Южной Кореи в Сеуле.
Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
Парламент, в свою очередь, проголосовал против этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Парламент, в свою очередь, проголосовал против этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что депутаты примут решение до конца суток 7 декабря.
Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что депутаты примут решение до конца суток 7 декабря.
Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.
Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.
На фото: протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле.
На фото: протестующие маршируют к президентскому офису в Сеуле.