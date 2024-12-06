https://ria.ru/20241206/gosduma-1987637209.html

В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО

В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО - РИА Новости, 06.12.2024

В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО, по его словам,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T03:04

2024-12-06T03:04

2024-12-06T03:04

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО, по его словам, соответствующее предложение в ближайшее время будет направлено в Минфин России. "Сегодня мы должны поддержать наших героев-защитников, участников СВО как никого другого, дать им возможность улучшить свои жилищные условия. Здесь необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое – процентную ставку важно установить на уровне 2%, по аналогии с ипотекой в новых регионах, второе – кредитные лимиты, по аналогии с семейной ипотекой, должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне 6 миллионов для всех остальных", - рассказал РИА Новости Колунов. Парламентарий добавил, что возможность оформления ипотеки должны получить или сами участники СВО, или их супруги, вдовы и вдовцы, но только единожды. По его мнению, главное, что программа должна иметь адресный характер, чтобы жилье по ней можно было приобрести только в регионе прописки. Колунов отметил, что это позволит не "разогреть рынок" в столице и центральных областях. "Как итог, подобная программа затронет более 700 тысяч участников СВО и принесет более триллиона рублей в экономику нашей страны. Соответствующее предложение в ближайшее время направлю в Минфин России", - отметил он.

https://ria.ru/20241128/gd-1986338383.html

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ипотека, москва, санкт-петербург, ленинградская область, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф