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В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО - РИА Новости, 06.12.2024
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03:04 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/gosduma-1987637209.html
В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО
В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО - РИА Новости, 06.12.2024
В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО, по его словам,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:04
2024-12-06T03:04
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО, по его словам, соответствующее предложение в ближайшее время будет направлено в Минфин России. "Сегодня мы должны поддержать наших героев-защитников, участников СВО как никого другого, дать им возможность улучшить свои жилищные условия. Здесь необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое – процентную ставку важно установить на уровне 2%, по аналогии с ипотекой в новых регионах, второе – кредитные лимиты, по аналогии с семейной ипотекой, должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне 6 миллионов для всех остальных", - рассказал РИА Новости Колунов. Парламентарий добавил, что возможность оформления ипотеки должны получить или сами участники СВО, или их супруги, вдовы и вдовцы, но только единожды. По его мнению, главное, что программа должна иметь адресный характер, чтобы жилье по ней можно было приобрести только в регионе прописки. Колунов отметил, что это позволит не "разогреть рынок" в столице и центральных областях. "Как итог, подобная программа затронет более 700 тысяч участников СВО и принесет более триллиона рублей в экономику нашей страны. Соответствующее предложение в ближайшее время направлю в Минфин России", - отметил он.
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ипотека, москва, санкт-петербург, ленинградская область, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Ипотека, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
В Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО

Депутат Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО, по его словам, соответствующее предложение в ближайшее время будет направлено в Минфин России.
"Сегодня мы должны поддержать наших героев-защитников, участников СВО как никого другого, дать им возможность улучшить свои жилищные условия. Здесь необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое – процентную ставку важно установить на уровне 2%, по аналогии с ипотекой в новых регионах, второе – кредитные лимиты, по аналогии с семейной ипотекой, должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне 6 миллионов для всех остальных", - рассказал РИА Новости Колунов.
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Парламентарий добавил, что возможность оформления ипотеки должны получить или сами участники СВО, или их супруги, вдовы и вдовцы, но только единожды. По его мнению, главное, что программа должна иметь адресный характер, чтобы жилье по ней можно было приобрести только в регионе прописки. Колунов отметил, что это позволит не "разогреть рынок" в столице и центральных областях.
"Как итог, подобная программа затронет более 700 тысяч участников СВО и принесет более триллиона рублей в экономику нашей страны. Соответствующее предложение в ближайшее время направлю в Минфин России", - отметил он.
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