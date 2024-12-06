https://ria.ru/20241206/gaz-1987822716.html

В Ленобласть рассказали об исполнении президентской программы догазификации

В Ленобласть рассказали об исполнении президентской программы догазификации - РИА Новости, 06.12.2024

В Ленобласть рассказали об исполнении президентской программы догазификации

Ленобласть исполняет президентскую программу догазификации, региональная субсидия, покрывающая затраты жителей на подключение газа, в 2024 году превысила 500... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:31

2024-12-06T20:31

2024-12-06T20:31

ленинградская область

ленинградская область

гатчинский район

всеволожский район

александр дрозденко

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/31/1560583189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae97881f39f2d4603501482cafd3df28.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Ленобласть исполняет президентскую программу догазификации, региональная субсидия, покрывающая затраты жителей на подключение газа, в 2024 году превысила 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "По программе социальной догазификации в Ленобласти в 2024 году подключено к газу более 6,7 тысячи домов. Всего по программе догазификации заключено 43204 договора. 35774 из них исполнены — газопроводы без привлечения средств граждан построены до границ земельных участков", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в 13171 дом уже подан природный газ. Потенциал догазификации в Ленобласти оценивается как более 75 тысяч частных домов В пресс-службе правительства подчеркнули, что с каждым днем потенциал догазификации увеличивается, поскольку газопроводы прокладывают в новые населенные пункты, строят вдоль улиц, где раньше газа не было. "Накануне "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершена прокладка сетей в деревне Покровской Гатчинского района, деревне Село — Волосовского, в Черемыкино, Пигелево и Лебяжьем — Ломоносовского, в поселке Стеклянный во Всеволожском районе и в Каменногорске", - рассказали в пресс-службе правительства региона. Среди дальнейших задач региона стоит газификация более 200 СНТ, большинство из них расположены в Сосновом Бору, Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.

ленинградская область

гатчинский район

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, гатчинский район, всеволожский район, александр дрозденко, газпром