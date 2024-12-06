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В Ленобласть рассказали об исполнении президентской программы догазификации - РИА Новости, 06.12.2024
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Ленинградская область
 
20:31 06.12.2024
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В Ленобласть рассказали об исполнении президентской программы догазификации
В Ленобласть рассказали об исполнении президентской программы догазификации - РИА Новости, 06.12.2024
В Ленобласть рассказали об исполнении президентской программы догазификации
Ленобласть исполняет президентскую программу догазификации, региональная субсидия, покрывающая затраты жителей на подключение газа, в 2024 году превысила 500... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:31
2024-12-06T20:31
ленинградская область
ленинградская область
гатчинский район
всеволожский район
александр дрозденко
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Ленобласть исполняет президентскую программу догазификации, региональная субсидия, покрывающая затраты жителей на подключение газа, в 2024 году превысила 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "По программе социальной догазификации в Ленобласти в 2024 году подключено к газу более 6,7 тысячи домов. Всего по программе догазификации заключено 43204 договора. 35774 из них исполнены — газопроводы без привлечения средств граждан построены до границ земельных участков", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в 13171 дом уже подан природный газ. Потенциал догазификации в Ленобласти оценивается как более 75 тысяч частных домов В пресс-службе правительства подчеркнули, что с каждым днем потенциал догазификации увеличивается, поскольку газопроводы прокладывают в новые населенные пункты, строят вдоль улиц, где раньше газа не было. "Накануне "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершена прокладка сетей в деревне Покровской Гатчинского района, деревне Село — Волосовского, в Черемыкино, Пигелево и Лебяжьем — Ломоносовского, в поселке Стеклянный во Всеволожском районе и в Каменногорске", - рассказали в пресс-службе правительства региона. Среди дальнейших задач региона стоит газификация более 200 СНТ, большинство из них расположены в Сосновом Бору, Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.
ленинградская область
гатчинский район
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ленинградская область, гатчинский район, всеволожский район, александр дрозденко, газпром
Ленинградская область , Ленинградская область, Гатчинский район, Всеволожский район, Александр Дрозденко, Газпром
В Ленобласть рассказали об исполнении президентской программы догазификации

В 2024 году в Ленобласти подключили к газу по соцпрограмме более 6,7 тыс домов

© "Мосгаз"Подключение потребителей к сетям газоснабжения
Подключение потребителей к сетям газоснабжения - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© "Мосгаз"
Подключение потребителей к сетям газоснабжения. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Ленобласть исполняет президентскую программу догазификации, региональная субсидия, покрывающая затраты жителей на подключение газа, в 2024 году превысила 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"По программе социальной догазификации в Ленобласти в 2024 году подключено к газу более 6,7 тысячи домов. Всего по программе догазификации заключено 43204 договора. 35774 из них исполнены — газопроводы без привлечения средств граждан построены до границ земельных участков", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, в 13171 дом уже подан природный газ. Потенциал догазификации в Ленобласти оценивается как более 75 тысяч частных домов
В пресс-службе правительства подчеркнули, что с каждым днем потенциал догазификации увеличивается, поскольку газопроводы прокладывают в новые населенные пункты, строят вдоль улиц, где раньше газа не было. "Накануне "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершена прокладка сетей в деревне Покровской Гатчинского района, деревне Село — Волосовского, в Черемыкино, Пигелево и Лебяжьем — Ломоносовского, в поселке Стеклянный во Всеволожском районе и в Каменногорске", - рассказали в пресс-службе правительства региона.
Среди дальнейших задач региона стоит газификация более 200 СНТ, большинство из них расположены в Сосновом Бору, Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьГатчинский районВсеволожский районАлександр ДрозденкоГазпром
 
 
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