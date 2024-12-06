В МИД прокомментировали долги Армении по взносам в ОДКБ
Панкин: Армения может иметь долг по взносам в ОДКБ до конца 2025 года
Читать ria.ru в
РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек – РИА Новости. Армения может иметь долг по взносам в ОДКБ и не оплачивать его два года, сейчас имеется задолженность за 2024 год, истечет период в конце 2025 года, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Панкин на полях XVII Веронского Евразийского Экономического Форума.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Казахстане 28 ноября, Армения не принимала участие в данном мероприятии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Армения все равно остается полноправным членом организации, оставляет за собой все права и обязательства.
"Два года Армения может не платить эту задолженность. Дальше будут приниматься соответствующие решения", - сказал Панкин, отметив, что на данный момент у страны задолженность за 2024 год.
Он добавил, что "на самом деле, задолженность Армении - это не что-то сверхъестественное".
"Об этом было политически громко объявлено. У любого из членов ОДКБ может накапливаться задолженность. Были случаи, когда и другие страны были должны", - заключил Панкин.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет к Киргизии.
В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР
5 декабря, 09:26