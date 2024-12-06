https://ria.ru/20241206/armeniya-1987645694.html

В МИД прокомментировали долги Армении по взносам в ОДКБ

В МИД прокомментировали долги Армении по взносам в ОДКБ - РИА Новости, 06.12.2024

В МИД прокомментировали долги Армении по взносам в ОДКБ

Армения может иметь долг по взносам в ОДКБ и не оплачивать его два года, сейчас имеется задолженность за 2024 год, истечет период в конце 2025 года, заявил РИА... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T06:55

2024-12-06T06:55

2024-12-06T06:56

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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек – РИА Новости. Армения может иметь долг по взносам в ОДКБ и не оплачивать его два года, сейчас имеется задолженность за 2024 год, истечет период в конце 2025 года, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Панкин на полях XVII Веронского Евразийского Экономического Форума. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Казахстане 28 ноября, Армения не принимала участие в данном мероприятии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Армения все равно остается полноправным членом организации, оставляет за собой все права и обязательства. "Два года Армения может не платить эту задолженность. Дальше будут приниматься соответствующие решения", - сказал Панкин, отметив, что на данный момент у страны задолженность за 2024 год. Он добавил, что "на самом деле, задолженность Армении - это не что-то сверхъестественное". "Об этом было политически громко объявлено. У любого из членов ОДКБ может накапливаться задолженность. Были случаи, когда и другие страны были должны", - заключил Панкин. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет к Киргизии.

https://ria.ru/20241206/mid-1987644901.html

https://ria.ru/20241205/mid-1987540535.html

https://ria.ru/20241205/mid-1987460494.html

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армения, казахстан, россия, александр панкин, никол пашинян, мария захарова, одкб