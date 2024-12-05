https://ria.ru/20241205/dagestan-1987433560.html

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 05.12.2024

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в июне в ходе теракта, продлили арест по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T01:40

2024-12-05T01:40

2024-12-05T01:40

происшествия

махачкала

россия

сергокалинский район

сергей меликов

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 дек - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в июне в ходе теракта, продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы. Омаров был заключен под стражу в начале июля по обвинению в мошенничестве в крупном размере (3 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В октябре ему продлили арест до 5 декабря. "Советский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову меру пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в суде. По версии следствия, Омаров с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности. В настоящее время под следствием также находятся супруга Омарова и его сын Адилпаша. Жена подозревается в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге, будучи заведующей детским садом, сейчас она под домашним арестом. Сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, он под стражей.

https://ria.ru/20240619/dagestan-1954048051.html

https://ria.ru/20200730/1575180955.html

https://ria.ru/20240709/omarov-1958634714.html

махачкала

россия

сергокалинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, россия, сергокалинский район, сергей меликов, единая россия