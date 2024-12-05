https://ria.ru/20241205/avtobusy-1987567328.html

В Новый год с новыми автобусами: Ленобласть ждет транспортная реформа

В Новый год с новыми автобусами: Ленобласть ждет транспортная реформа - РИА Новости, 05.12.2024

В Новый год с новыми автобусами: Ленобласть ждет транспортная реформа

В 2025 году Ленинградскую область ждет масштабное обновление транспортной системы. Транспортная реформа призвана сделать поездки более комфортными, в том числе... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:43

2024-12-05T16:43

2024-12-05T16:46

ленинградская область

санкт-петербург

общество

ленинградская область

россия

александр дрозденко

сергей харлашкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987566032_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_29936673e42da08a31c8fcc0a023f19f.jpg

В 2025 году Ленинградскую область ждет масштабное обновление транспортной системы. Транспортная реформа призвана сделать поездки более комфортными, в том числе за счет цифровизации. Почти 500 новых автобусов, дополнительные маршруты и возможность спланировать поездку в режиме онлайн — что еще ждет пассажиров и водителей с 1 января, читайте в материале РИА Новости. Доступность и комфорт Маршрутная сеть Ленинградской области – одна из самых сложных в России. Каркас составляют пригородные маршруты, обеспечивающие сообщение с Санкт-Петербургом. Транспортная реформа затронет 95 пригородных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов. "Цель транспортной реформы, воплощаемой в Ленинградской области по решению губернатора Александра Дрозденко, — обновление подвижного состава на маршрутах, повышение качества и регулярности транспортного сообщения, цифровые сервисы для пассажиров. Уже в январе на 95 региональных маршрутов выйдут более 450 комфортных новых автобусов, а часть из них, как в Кировском районе, уже начала возить ленинградцев", — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин. По его словам, развитие общественного транспорта — это не только вопрос удобства жителей, но и основа устойчивого роста региона. "Мы стремимся к созданию эффективной транспортной системы, которая обеспечит доступность и комфорт для всех жителей Ленобласти, способствуя экономическому развитию и улучшению качества жизни", - отметил Харлашкин. Регион готовится к выполнению работ по новым контрактам, которые начинают действовать с 1 января 2025 года. Новые маршруты и современные автобусы Итак, с нового года многие маршруты в Ленобласти изменят трассы, будут продлены, а также появятся новые. Одним из первых запущен пилотный автобусный маршрут №557 "Медицинский центр "Белоостров" – Санкт-Петербург, станция метро "Озерки". Он перевозит пассажиров до первого в России "Медицинского города", где оказывают все виды амбулаторной и хирургической помощи. Маршрут проходит через железнодорожную станцию "Белоостров", поселок Песочный, Выборгское шоссе и поселок Парголово. Некоторые маршруты будут переведены на регулируемый тариф — это означает, что пользоваться ими смогут пассажиры льготных категорий. Так, на маршруте № 105А "Изумрудный город" – Санкт–Петербург, станция метро "Проспект Ветеранов" с 1 января 2025 года начнут действовать региональные льготы. Время работы продлено – первый автобус от коттеджного поселка "Изумрудный город" будет отправляться в 5:45. На маршруты выйдут новые низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами и современными валидаторами. Маршрут № 635 "Новоселье – Санкт–Петербург, станция метро "Проспект Ветеранов" также переводится на регулируемый тариф, время работы продлено – последний рейс от метро "Проспект Ветеранов" в сторону городского поселка Новоселье будет отправляться в 00:07. Немного изменится трасса – вместо Петергофского шоссе автобусы поедут по проспекту Ветеранов. Меняется и маршрут № 639В: теперь автобусы будут следовать по трассе "Волосово – Санкт-Петербург, станция метро "Проспект Ветеранов" с остановками в пунктах Калитино, Кикерино, Елизаветино, Вохоново. Это позволит жителям Волосовского района с комфортом доехать до Санкт-Петербурга. В ходе транспортной реформы появятся и новые маршруты, которые обеспечат транспортную доступность некоторых населенных пунктов. Например, для жителей Всеволожского района пустят новый маршрут № 885А от деревни Матокса в Санкт-Петербург, до станции метро "Гражданский проспект". Жителей деревни Ретселя начнет обслуживать новый автобус № 479, на нем можно будет доехать до Красного Села. Время работы маршрута с 6:50 до 22:40, интервал движения – до 40 минут. Маршрут № 673А будет следовать из Соснового Бора через деревню Коваши до Ломоносова (станция "Ораниенбаум"). Первый рейс из города Сосновый Бор отправится в 6:15, интервал движения – до 60 минут, от станции "Ораниенбаум" первый автобус поедет в 7:15, последний – в 23:15. Новый маршрут позволит повысить интенсивность движения от Ломоносовского района и Сосновоборского городского округа до станции "Ораниенбаум", где пассажиры пересаживаются на электрички АО "СЗППК". На самые востребованные направления Ленобласти выйдут автобусы среднего класса - это коснется ряда маршрутов Всеволожского и Тосненского районов, а на самые напряженные направления – Кипень, Всеволожск, Гатчина – выйдут автобусы большого класса. На тех направлениях, где невозможно пустить автобусы большого класса, увеличат количество транспорта и рейсов. Общее число рейсов в день превысит 6 тысяч, что примерно на 1,5 тысячи больше, чем сейчас. Бонусы цифровизации Автоматизированная система оплаты проезда будет модернизирована. С 1 января 2025 года она начнет принимать информацию прямо с бортов автобусов, в том числе данные о фактическом пассажиропотоке на маршрутах, нарушениях перевозчиков. Это поможет вовремя реагировать на меняющиеся условия перевозок и планировать развитие маршрутной сети. Помимо контроля работы перевозчиков, цифровизация принесет пользу и пассажирам. С 1 января все автобусы будут отображаться на картах в открытых источниках, что позволит легко спланировать поездку и узнать в режиме реального времени, где находится нужный автобус. Кроме того, планируется внедрение альтернативных способов оплаты проезда с использованием приложений для смартфонов. Ведется работа с Санкт-Петербургом по реализации виртуальных проездных билетов. "Новый подвижной состав — это обеспечение комфортных условий в поездках, наличие оборудования для приема безналичной оплаты проезда, возможность отслеживания маршрутов через интернет, цифровизация пассажирского транспорта и создание справедливых условий работы для перевозчиков вне зависимости от пассажиропотока на маршрутах", — подытожил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. Новые автобусы – новые правила Изменится и модель оплаты работы перевозчиков. Она будет производиться по контракту в прямой зависимости от количества перевезенных пассажиров. Это не значит, что водители не самых востребованных направлений получат меньше, потому что на маршрутах с высоким пассажиропотоком ставка за километр пробега будет ниже, чем на менее напряженных. Модель "нетто-контракт" оптимальна для управления перевозками на пригородных маршрутах, поскольку не требует контроля сбора платы за проезд с пассажиров со стороны Ленобласти, соответственно, отсутствует необходимость в организации контрольно-ревизионной службы. Срок действия контракта составляет пять лет, по всем госконтрактам предусмотрено казначейские сопровождение, то есть контроль использования денежных средств.

санкт-петербург

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, общество, ленинградская область, россия, александр дрозденко, сергей харлашкин