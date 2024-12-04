https://ria.ru/20241204/vena-1987221706.html

В Вене отказались комментировать снос памятников Пушкину на Украине

В Вене отказались комментировать снос памятников Пушкину на Украине - РИА Новости, 04.12.2024

В Вене отказались комментировать снос памятников Пушкину на Украине

Власти австрийской столицы, где установлен памятник Пушкину, отказались комментировать РИА Новости ситуацию со сносом его памятников на Украине, но заверили,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T04:42

2024-12-04T04:42

2024-12-04T06:38

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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Власти австрийской столицы, где установлен памятник Пушкину, отказались комментировать РИА Новости ситуацию со сносом его памятников на Украине, но заверили, что за своим ухаживают должным образом. Памятник Александру Пушкину в Вене расположен в Курпарке Оберлаа (Kurpark Oberlaa). Монумент был создан скульптором Юрием Ореховым и подарен Москвой. Памятник установили 20 сентября 1999 года по случаю 200-летия со дня рождения русского поэта. Как пояснили РИА Новости власти австрийской столицы, памятник находится под управлением и охраной департамента культуры города Вена. "В рамках этого регулярно проводятся проверки устойчивости и безопасности конструкции сертифицированным инженером, а при необходимости осуществляются очистка и мелкие реставрационные работы", - пояснили в пресс-службы мэрии. При этом представители города не стали комментировать ситуацию со сносом памятников Пушкину на Украине. "Памятники всегда являются зеркалом времени своих создателей. Однако восприятие и оценка памятников и знаков памяти изменяются с течением времени. Военный конфликт, как между Украиной и Россией, всегда сопровождается ужасными человеческими страданиями, а также символической политикой, к которой мы также относим снос памятников. Как часть нейтральной страны, мы, как город Вена, не будем комментировать эту символическую политику", - отметила в комментарии для РИА Новости городской советник по культуре и науке Вены Вероника Кауф-Хаслер. Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в Кривом Роге Днепропетровской области.

https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вена, украина, москва, александр пушкин, михаил лермонтов