https://ria.ru/20241204/tramp-1987405690.html

Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА

Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА - РИА Новости, 04.12.2024

Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в среду выдвинул миллиардера и астронавта частных космических полетов Джареда Айзекмана главой американского... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:19

2024-12-04T19:19

2024-12-04T20:14

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в среду выдвинул миллиардера и астронавта частных космических полетов Джареда Айзекмана главой американского космического агентства НАСА, следует из заявления. "Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, выдающегося бизнес-лидера, филантропа, летчика и астронавта, на должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)", - говорится в заявлении Трампа.Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние, которое журнал Forbes оценивает сейчас в 1,9 миллиарда долларов, он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для Вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте.Был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый частный пилотируемый полет в космос, когда на борту не было ни одного представителя госагентсв. Второй полет совершил как командир миссии Polaris Dawn и стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.

https://ria.ru/20241204/predlozheniya-1987372193.html

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, наса, в мире, spacex, forbes