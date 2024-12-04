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Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА - РИА Новости, 04.12.2024
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19:19 04.12.2024 (обновлено: 20:14 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tramp-1987405690.html
Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА - РИА Новости, 04.12.2024
Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в среду выдвинул миллиардера и астронавта частных космических полетов Джареда Айзекмана главой американского... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:19
2024-12-04T20:14
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в среду выдвинул миллиардера и астронавта частных космических полетов Джареда Айзекмана главой американского космического агентства НАСА, следует из заявления. "Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, выдающегося бизнес-лидера, филантропа, летчика и астронавта, на должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)", - говорится в заявлении Трампа.Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние, которое журнал Forbes оценивает сейчас в 1,9 миллиарда долларов, он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для Вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте.Был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый частный пилотируемый полет в космос, когда на борту не было ни одного представителя госагентсв. Второй полет совершил как командир миссии Polaris Dawn и стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.
https://ria.ru/20241204/predlozheniya-1987372193.html
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сша, дональд трамп, наса, в мире, spacex, forbes
США, Дональд Трамп, НАСА, В мире, SpaceX, Forbes
Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА

Трамп выдвинул миллиардера и астронавта Айзекмана на пост главы НАСА в среду

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в среду выдвинул миллиардера и астронавта частных космических полетов Джареда Айзекмана главой американского космического агентства НАСА, следует из заявления.
"Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, выдающегося бизнес-лидера, филантропа, летчика и астронавта, на должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)", - говорится в заявлении Трампа.
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Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние, которое журнал Forbes оценивает сейчас в 1,9 миллиарда долларов, он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.
В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для Вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.
Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте.
Был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый частный пилотируемый полет в космос, когда на борту не было ни одного представителя госагентсв. Второй полет совершил как командир миссии Polaris Dawn и стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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СШАДональд ТрампНАСАВ миреSpaceXForbes
 
 
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