https://ria.ru/20241204/tramp-1987291897.html

Трамп подготовил несколько планов по Украине, пишет Reuters

Трамп подготовил несколько планов по Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 04.12.2024

Трамп подготовил несколько планов по Украине, пишет Reuters

У победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть три плана по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые будущим вице-президентом США... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:40

2024-12-04T12:40

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. У победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть три плана по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, бывшим директором национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. Как пишет агентство со ссылкой на источники, несколько советников представили свои идеи друг другу на публичных форумах и лично Трампу. "Один из бывших сотрудников национальной обороны Трампа, участвовавший в передаче власти, сказал, что есть три основных предложения (урегулирования конфликта на Украине - ред.): план Келлога, одно от избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса и ещё одно, выдвинутое Ричардом Гренеллом, бывшим директором национальной разведки", - говорится в сообщении. Как пишет агентство, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Как заявил агентству неназванный старший советник Трампа по внешней политике, Гренелл был одним из немногих людей, присутствовавших на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке в сентябре, и будущий президент прислушивается к мнению Гренелла по европейским вопросам. План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта. Предложение Вэнса может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию РФ, что Киев не вступит в НАТО. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет. По данным агентства Рейтер, аналитики и бывшие сотрудники органов национальной безопасности США полагают, что некоторые элементы предложений, скорее всего, "столкнутся с сопротивлением" со стороны Зеленского, который сделал приглашение в НАТО частью своего так называемого "плана победы", а также со стороны европейских союзников и некоторых американских законодателей. Также, как пишет агентство, некоторые европейские союзники Украины выразили готовность увеличить помощь, а президент США Джо Байден продолжает поставлять ей оружие. Это, согласно агентству, может потребовать от Трампа рычага для оказания влияния, чтобы подтолкнуть Киев к столу переговоров. Ранее победивший на выборах президента США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. В июне агентство Рейтер передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью. В интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show Вэнс рассказал про возможный план Трампа по решению конфликта между РФ и Украиной. По его словам, Трамп, вероятно, встретится с представителями России, Украины и стран Европы, которые также хотят окончания конфликта, за столом переговоров и попросит их определить, каким должен выглядеть мирный договор. План кандидата в президенты США Дональда Трампа по решению конфликта России и Украины может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между обеими странами и гарантию РФ, что Киев не вступит в НАТО. По словам Вэнса, по плану Трампа Украина должна получить суверенитет и дать России гарантии, что она откажется вступать в НАТО. По его словам, ФРГ и другие страны также профинансируют восстановление Украины. Как сообщало 27 ноября издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, Киев опасается контактировать по "мирному плану" для Украины с новой командой в США до инаугурации Дональда Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241129/kellog-1986476585.html

https://ria.ru/20241129/dengi-1986503965.html

https://ria.ru/20241128/milost-1986244551.html

https://ria.ru/20241125/trump-1985511862.html

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