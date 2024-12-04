https://ria.ru/20241204/tets-1987308059.html

В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ

В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 04.12.2024

В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ

Энергоснабжение пяти районов Приамурья и города Райчихинск после аварии на ТЭЦ Благовещенска восстановили, действуют ограничения энергопотребления в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:19

2024-12-04T13:19

2024-12-04T13:20

происшествия

благовещенск

благовещенский район

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек – РИА Новости. Энергоснабжение пяти районов Приамурья и города Райчихинск после аварии на ТЭЦ Благовещенска восстановили, действуют ограничения энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе, сообщает ДРСК Амурские электрические сети. "Амурские электрические сети подключили часть потребителей в центральном энергорайоне (южная и восточная часть Амурской области) на общую мощность 20 МВт. Полностью восстановлено энергоснабжение в селах Константиновского, Тамбовского, Ивановского, Бурейского, Октябрьского районов и города Райчихинск", - говорится в сообщении. Уточняется, что пока действует ограничение энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе на 30,2 МВт. С 14.06 (8.06 мск) подключают к электроснабжению потребителей, которые были отключены утром и отключают других. Амурские электрические сети пока не получили распоряжения от системного оператора на полную отмену ограничений, пояснили в компании. Ранее сообщалось, что пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели ограничение энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт.

https://ria.ru/20241116/zaes-1984123079.html

благовещенск

благовещенский район

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происшествия, благовещенск, благовещенский район, амурская область