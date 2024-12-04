Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 04.12.2024 (обновлено: 13:20 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tets-1987308059.html
В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ
В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 04.12.2024
В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ
Энергоснабжение пяти районов Приамурья и города Райчихинск после аварии на ТЭЦ Благовещенска восстановили, действуют ограничения энергопотребления в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:19
2024-12-04T13:20
происшествия
благовещенск
благовещенский район
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69af8b0041390ac9e763442feb185f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек – РИА Новости. Энергоснабжение пяти районов Приамурья и города Райчихинск после аварии на ТЭЦ Благовещенска восстановили, действуют ограничения энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе, сообщает ДРСК Амурские электрические сети. "Амурские электрические сети подключили часть потребителей в центральном энергорайоне (южная и восточная часть Амурской области) на общую мощность 20 МВт. Полностью восстановлено энергоснабжение в селах Константиновского, Тамбовского, Ивановского, Бурейского, Октябрьского районов и города Райчихинск", - говорится в сообщении. Уточняется, что пока действует ограничение энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе на 30,2 МВт. С 14.06 (8.06 мск) подключают к электроснабжению потребителей, которые были отключены утром и отключают других. Амурские электрические сети пока не получили распоряжения от системного оператора на полную отмену ограничений, пояснили в компании. Ранее сообщалось, что пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели ограничение энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт.
https://ria.ru/20241116/zaes-1984123079.html
благовещенск
благовещенский район
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1197481029013ad5f73d26c86f83b2ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, благовещенский район, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Благовещенский район, Амурская область
В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ

Энергоснабжение пяти районов Приамурья после аварии на ТЭЦ восстановили

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Вид на город Благовещенск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек – РИА Новости. Энергоснабжение пяти районов Приамурья и города Райчихинск после аварии на ТЭЦ Благовещенска восстановили, действуют ограничения энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе, сообщает ДРСК Амурские электрические сети.
"Амурские электрические сети подключили часть потребителей в центральном энергорайоне (южная и восточная часть Амурской области) на общую мощность 20 МВт. Полностью восстановлено энергоснабжение в селах Константиновского, Тамбовского, Ивановского, Бурейского, Октябрьского районов и города Райчихинск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пока действует ограничение энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе на 30,2 МВт. С 14.06 (8.06 мск) подключают к электроснабжению потребителей, которые были отключены утром и отключают других. Амурские электрические сети пока не получили распоряжения от системного оператора на полную отмену ограничений, пояснили в компании.
Ранее сообщалось, что пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели ограничение энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
16 ноября, 09:14
 
ПроисшествияБлаговещенскБлаговещенский районАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала