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Тайский суп внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 04.12.2024
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Туризм
 
14:58 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/sup-1987338055.html
Тайский суп внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Тайский суп внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 04.12.2024
Тайский суп внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Всемирно известный тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила журналистам в среду в Бангкоке... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:58
2024-12-04T14:58
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БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости. Всемирно известный тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила журналистам в среду в Бангкоке министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон. "Решение о внесении "Том Ям Кунг" в список объектов всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19 сессии, которая проходит в г. Асунсьоне, Парагвай", - сказала она. "Том Ям Кунг" - это символ традиционного образа жизни тайцев и один из ярких элементов мягкой силы нашей страны. Которым мы гордимся", - добавила глава минкульта Таиланда. По-тайски слово "Том" означает "варить в воде", "Ям" означает "салат", а "Кунг" - "креветка", то есть буквально "Том Ям" - это "вареный салат". В тайской кухне существует множество видов супа "Том Ям" - с рыбой, с курицей, с кальмарами и другие. Самым известным из них стал "Том Ям Кунг", суп "Том Ям" с креветками, который готовится в Таиланде в двух вариантах – с кокосовым молоком и без него, когда суп получается прозрачным. Основным ингредиентами любого "Том Яма" являются корень галанган, красный перец чили и лемонграсс (лимонная трава), а окончательный вкус супа зависит и от того, с курицей ли он, или с рыбой, или с креветками.
https://ria.ru/20240902/tailand-1965048082.html
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таиланд, бангкок, асунсьон, юнеско, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Бангкок, Асунсьон, ЮНЕСКО, Новости - Туризм
Тайский суп внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Тайский суп "Том Ям Кунг" внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО

© Depositphotos.com / shalamov Суп "Том Ям Кунг"
Суп Том Ям Кунг - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Depositphotos.com / shalamov
Суп "Том Ям Кунг". Архивное фото
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БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости. Всемирно известный тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила журналистам в среду в Бангкоке министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.
"Решение о внесении "Том Ям Кунг" в список объектов всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19 сессии, которая проходит в г. Асунсьоне, Парагвай", - сказала она.
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"Том Ям Кунг" - это символ традиционного образа жизни тайцев и один из ярких элементов мягкой силы нашей страны. Которым мы гордимся", - добавила глава минкульта Таиланда.
По-тайски слово "Том" означает "варить в воде", "Ям" означает "салат", а "Кунг" - "креветка", то есть буквально "Том Ям" - это "вареный салат". В тайской кухне существует множество видов супа "Том Ям" - с рыбой, с курицей, с кальмарами и другие. Самым известным из них стал "Том Ям Кунг", суп "Том Ям" с креветками, который готовится в Таиланде в двух вариантах – с кокосовым молоком и без него, когда суп получается прозрачным. Основным ингредиентами любого "Том Яма" являются корень галанган, красный перец чили и лемонграсс (лимонная трава), а окончательный вкус супа зависит и от того, с курицей ли он, или с рыбой, или с креветками.
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