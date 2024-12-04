https://ria.ru/20241204/sup-1987338055.html

Тайский суп внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Тайский суп внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 04.12.2024

Тайский суп внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Всемирно известный тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила журналистам в среду в Бангкоке... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:58

2024-12-04T14:58

2024-12-04T14:58

туризм

таиланд

бангкок

асунсьон

юнеско

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763011380_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c64110a30e543465db43e152375f2703.jpg

БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости. Всемирно известный тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила журналистам в среду в Бангкоке министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон. "Решение о внесении "Том Ям Кунг" в список объектов всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19 сессии, которая проходит в г. Асунсьоне, Парагвай", - сказала она. "Том Ям Кунг" - это символ традиционного образа жизни тайцев и один из ярких элементов мягкой силы нашей страны. Которым мы гордимся", - добавила глава минкульта Таиланда. По-тайски слово "Том" означает "варить в воде", "Ям" означает "салат", а "Кунг" - "креветка", то есть буквально "Том Ям" - это "вареный салат". В тайской кухне существует множество видов супа "Том Ям" - с рыбой, с курицей, с кальмарами и другие. Самым известным из них стал "Том Ям Кунг", суп "Том Ям" с креветками, который готовится в Таиланде в двух вариантах – с кокосовым молоком и без него, когда суп получается прозрачным. Основным ингредиентами любого "Том Яма" являются корень галанган, красный перец чили и лемонграсс (лимонная трава), а окончательный вкус супа зависит и от того, с курицей ли он, или с рыбой, или с креветками.

https://ria.ru/20240902/tailand-1965048082.html

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

таиланд

бангкок

асунсьон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таиланд, бангкок, асунсьон, юнеско, новости - туризм