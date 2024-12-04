https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987408079.html

Россия готова к контактам с новой администрацией США, заявил Рябков

Россия готова к контактам с новой администрацией США, заявил Рябков - РИА Новости, 04.12.2024

Россия готова к контактам с новой администрацией США, заявил Рябков

Россия ждет начала работы новой администрации США, будет готова к любым контактам при наличии соответствующего желания у Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:43

2024-12-04T19:43

2024-12-04T19:52

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ждет начала работы новой администрации США, будет готова к любым контактам при наличии соответствующего желания у Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы вежливо ждем момента начала работы новой администрации США и тогда по официальным каналам, в зависимости от того, будет ли американская сторона готова к таким контактам, потому что сейчас у нас не так много контактов с текущей администрацией… Я думаю, это ошибка - лучше говорить, чем не говорить. Мы изучим состав следующей команды (США - ред.) по национальной безопасности и будем открыты к любым контактам", - сказал он в интервью CNN.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987404743.html

https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986129927.html

россия

сша

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