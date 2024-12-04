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Россия готова к контактам с новой администрацией США, заявил Рябков - РИА Новости, 04.12.2024
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19:43 04.12.2024 (обновлено: 19:52 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987408079.html
Россия готова к контактам с новой администрацией США, заявил Рябков
Россия готова к контактам с новой администрацией США, заявил Рябков - РИА Новости, 04.12.2024
Россия готова к контактам с новой администрацией США, заявил Рябков
Россия ждет начала работы новой администрации США, будет готова к любым контактам при наличии соответствующего желания у Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:43
2024-12-04T19:52
россия
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вашингтон (штат)
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ждет начала работы новой администрации США, будет готова к любым контактам при наличии соответствующего желания у Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы вежливо ждем момента начала работы новой администрации США и тогда по официальным каналам, в зависимости от того, будет ли американская сторона готова к таким контактам, потому что сейчас у нас не так много контактов с текущей администрацией… Я думаю, это ошибка - лучше говорить, чем не говорить. Мы изучим состав следующей команды (США - ред.) по национальной безопасности и будем открыты к любым контактам", - сказал он в интервью CNN.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987404743.html
https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986129927.html
россия
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россия, сша, вашингтон (штат), в мире, сергей рябков, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, джо байден
Россия, США, Вашингтон (штат), В мире, Сергей Рябков, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
Россия готова к контактам с новой администрацией США, заявил Рябков

Рябков заявил, что Россия ждет новую администрацию США и готова к контактам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ждет начала работы новой администрации США, будет готова к любым контактам при наличии соответствующего желания у Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы вежливо ждем момента начала работы новой администрации США и тогда по официальным каналам, в зависимости от того, будет ли американская сторона готова к таким контактам, потому что сейчас у нас не так много контактов с текущей администрацией… Я думаю, это ошибка - лучше говорить, чем не говорить. Мы изучим состав следующей команды (США - ред.) по национальной безопасности и будем открыты к любым контактам", - сказал он в интервью CNN.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Рябков заявил о готовности России защищать свои интересы любыми средствами
Вчера, 19:06
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Рябков: Россия добьется, чтобы США "охватила дрожь" от действий на Украине
28 ноября, 04:59
 
РоссияСШАВашингтон (штат)В миреСергей РябковУкраинаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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