https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987371138.html

Россия не получала никаких предложений от команды Трампа, заявил Рябков

Россия не получала никаких предложений от команды Трампа, заявил Рябков - РИА Новости, 04.12.2024

Россия не получала никаких предложений от команды Трампа, заявил Рябков

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не получала напрямую никаких предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:46

2024-12-04T16:46

2024-12-04T18:16

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не получала напрямую никаких предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы никогда ничего не слышали ни от него, ни от его команды напрямую. Мы только видели то, что было сказано публично отдельными людьми из его окружения", - сказал он в интервью CNN.В Москве слышали заявления Трампа во время его предвыборной кампании, когда он говорил о том, что может завершить конфликт на Украине в течение 24 часов, отметил Рябков."Некоторые конфликты не могут быть разрешены в течение 24 лет, как мы видим на примере Ближнего Востока", - указал он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241204/tramp-1987291897.html

https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986132504.html

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