https://ria.ru/20241204/putin-1987370477.html

Путин рассказал о работе коридора "Север — Юг"

Путин рассказал о работе коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о работе коридора "Север — Юг"

Коридор "Север-Юг" уже действует, объемы перевозок по нему постоянно увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:45

2024-12-04T16:45

2024-12-04T17:04

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

санкт-петербург

мумбаи

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987349391_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3263f39fc8347bc81a60ccbe78ea968.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Коридор "Север-Юг" уже действует, объемы перевозок по нему постоянно увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Важное значение безусловно имеет и коридор "Север-Юг". На самом деле он уже действует и объемы перевозок по коридору "Север-Юг" постоянно растут", - сказал Путин.Международный транспортный коридор "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

санкт-петербург

мумбаи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, мумбаи, владимир путин