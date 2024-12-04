https://ria.ru/20241204/putin-1987370477.html
Путин рассказал о работе коридора "Север — Юг"
Путин рассказал о работе коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о работе коридора "Север — Юг"
Коридор "Север-Юг" уже действует, объемы перевозок по нему постоянно увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:45
2024-12-04T16:45
2024-12-04T17:04
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Коридор "Север-Юг" уже действует, объемы перевозок по нему постоянно увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Важное значение безусловно имеет и коридор "Север-Юг". На самом деле он уже действует и объемы перевозок по коридору "Север-Юг" постоянно растут", - сказал Путин.Международный транспортный коридор "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Санкт-Петербург, Мумбаи, Владимир Путин
Путин рассказал о работе коридора "Север — Юг"
Путин: объемы перевозок по коридору "Север — Юг" постоянно увеличиваются