https://ria.ru/20241204/putin-1925912533.html

Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

Такер Карлсон: Кто это, биография журналиста и почему его заявления обсуждают во всем мире?

Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. Ранее он два часа... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:29

2024-12-04T15:29

2024-12-04T23:17

в мире

сша

россия

украина

владимир путин

такер карлсон

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. Ранее он два часа общался с президентом России Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. О том, чем известен журналист, его биография и самые известные собеседники — в материале РИА Новости.Почему обсуждаютНе только интервью Путина собрало многомиллионную аудиторию по всему миру. Даже анонс к нему за первые 13 часов с момента публикации набрал свыше 60 миллионов просмотров. Карлсон снялся на фоне Кремля и храма Христа Спасителя. В своем выступлении он подчеркнул, что рядовые американцы не знают реальной ситуации в России и на Украине.Американский радиоведущий Алекс Джонс утверждал, что его коллега общался с Путиным два часа и материал получится "эпичным и войдет в историю". Ожидания оправдались. "Во-первых, это интервью станет для всего западного мира голосом правды и ударом по западной пропаганде. Во-вторых, оно опасно для западных элит, так как живущие в западных странах простые люди поймут, каким должен быть настоящий лидер страны", — заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.Предыдущий раз Путин давал интервью представителю западных СМИ в октябре 2021-го. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.Биография Такера КарлсонаТакер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, транслировавшейся на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.В 1992-м Карлсон окончил престижный Тринити-колледж, получив диплом историка.Пытался устроиться в ЦРУ — не взяли. Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review.Затем сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества.В 2020-2021 годах он обвинял компанию Dominion Voting Systems в "подкрутке" машин для голосования, чтобы помешать переизбраться Дональду Трампу. Те подали в суд на Fox News, потребовав 1,6 миллиарда долларов компенсации за клевету. Спустя два года конфликт урегулировали: заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.Насколько он влиятеленС июня 2023-го он выпускает шоу в соцсети X (ранее Twitter). В первом эпизоде заявил, что в США нашли внеземной звездолет и его пилота, а также обвинил Зеленского в преследовании христиан. Также Карлсон утверждал, что правда о терактах 9/11 до сих пор засекречена. В сентябре — еще одна сенсация: интервью с мужчиной, утверждавшим, что у него был секс с Бараком Обамой до его президентства.Выбор соцсети Илона Маска неслучаен. Он поклонник Такера, активно комментирует его публикации. А узнав о поездке в Москву, предупредил журналиста о риске стать следующим Джулианом Ассанжем."Если смотреть на информационный пейзаж в Штатах, легко заметить, что либеральные СМИ доминируют, консервативные можно по пальцам одной руки пересчитать. У Карлсона огромная лояльная аудитория, он читаемый, его высказывания вызывают резонанс. И это на фоне набирающей обороты избирательной кампании. В президентской гонке Такер — важнейший медийный ресурс Дональда Трампа", — поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Причем журналист не просто транслирует трамповские (республиканские) настроения, но и формирует их, добавляет американист. Неслучайно Трамп говорил, что в случае победы готов принять Карлсона в свою команду.Кто его ненавидитВ Демократической партии и администрации Джо Байдена не скрывают неприязни к Карлсону. По его словам, Белый дом пытался помешать ему с интервью. Там это опровергли.Сторонники демократов считают его предателем из-за визита в Россию.Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур заявила, что постоянно пытается добиться интервью с Путиным, но не получает ответа. При этом на сайте телеканала вышла статья, в которой Карлсона называют "правым экстремистом" и обвиняют в работе на Кремль.Пока, по оценкам социологов, у Трампа и Байдена примерно равные шансы на победу в президентских выборах. Карлсон, играя на болезненных для демократов темах вроде пробуксовывающей помощи Украине, способен повлиять на расстановку сил, говорит Васильев.Он уверен: если Трамп станет президентом, а журналист войдет в его команду, политический истеблишмент США уже не сможет игнорировать Кремль.* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987250704.html

https://ria.ru/20241204/intervyu-1987235694.html

https://ria.ru/20241204/karlson-1987222460.html

https://ria.ru/20241204/karlson-1987219594.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, владимир путин, такер карлсон, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), twitter, esquire