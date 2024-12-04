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Такер Карлсон: Кто это, биография журналиста и почему его заявления обсуждают во всем мире?
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15:29 04.12.2024 (обновлено: 23:17 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1925912533.html
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
Такер Карлсон: Кто это, биография журналиста и почему его заявления обсуждают во всем мире?
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. Ранее он два часа... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:29
2024-12-04T23:17
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
такер карлсон
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. Ранее он два часа общался с президентом России Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. О том, чем известен журналист, его биография и самые известные собеседники — в материале РИА Новости.Почему обсуждаютНе только интервью Путина собрало многомиллионную аудиторию по всему миру. Даже анонс к нему за первые 13 часов с момента публикации набрал свыше 60 миллионов просмотров. Карлсон снялся на фоне Кремля и храма Христа Спасителя. В своем выступлении он подчеркнул, что рядовые американцы не знают реальной ситуации в России и на Украине.Американский радиоведущий Алекс Джонс утверждал, что его коллега общался с Путиным два часа и материал получится "эпичным и войдет в историю". Ожидания оправдались. "Во-первых, это интервью станет для всего западного мира голосом правды и ударом по западной пропаганде. Во-вторых, оно опасно для западных элит, так как живущие в западных странах простые люди поймут, каким должен быть настоящий лидер страны", — заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.Предыдущий раз Путин давал интервью представителю западных СМИ в октябре 2021-го. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.Биография Такера КарлсонаТакер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, транслировавшейся на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.В 1992-м Карлсон окончил престижный Тринити-колледж, получив диплом историка.Пытался устроиться в ЦРУ — не взяли. Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review.Затем сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества.В 2020-2021 годах он обвинял компанию Dominion Voting Systems в "подкрутке" машин для голосования, чтобы помешать переизбраться Дональду Трампу. Те подали в суд на Fox News, потребовав 1,6 миллиарда долларов компенсации за клевету. Спустя два года конфликт урегулировали: заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.Насколько он влиятеленС июня 2023-го он выпускает шоу в соцсети X (ранее Twitter). В первом эпизоде заявил, что в США нашли внеземной звездолет и его пилота, а также обвинил Зеленского в преследовании христиан. Также Карлсон утверждал, что правда о терактах 9/11 до сих пор засекречена. В сентябре — еще одна сенсация: интервью с мужчиной, утверждавшим, что у него был секс с Бараком Обамой до его президентства.Выбор соцсети Илона Маска неслучаен. Он поклонник Такера, активно комментирует его публикации. А узнав о поездке в Москву, предупредил журналиста о риске стать следующим Джулианом Ассанжем."Если смотреть на информационный пейзаж в Штатах, легко заметить, что либеральные СМИ доминируют, консервативные можно по пальцам одной руки пересчитать. У Карлсона огромная лояльная аудитория, он читаемый, его высказывания вызывают резонанс. И это на фоне набирающей обороты избирательной кампании. В президентской гонке Такер — важнейший медийный ресурс Дональда Трампа", — поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Причем журналист не просто транслирует трамповские (республиканские) настроения, но и формирует их, добавляет американист. Неслучайно Трамп говорил, что в случае победы готов принять Карлсона в свою команду.Кто его ненавидитВ Демократической партии и администрации Джо Байдена не скрывают неприязни к Карлсону. По его словам, Белый дом пытался помешать ему с интервью. Там это опровергли.Сторонники демократов считают его предателем из-за визита в Россию.Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур заявила, что постоянно пытается добиться интервью с Путиным, но не получает ответа. При этом на сайте телеканала вышла статья, в которой Карлсона называют "правым экстремистом" и обвиняют в работе на Кремль.Пока, по оценкам социологов, у Трампа и Байдена примерно равные шансы на победу в президентских выборах. Карлсон, играя на болезненных для демократов темах вроде пробуксовывающей помощи Украине, способен повлиять на расстановку сил, говорит Васильев.Он уверен: если Трамп станет президентом, а журналист войдет в его команду, политический истеблишмент США уже не сможет игнорировать Кремль.* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987250704.html
https://ria.ru/20241204/intervyu-1987235694.html
https://ria.ru/20241204/karlson-1987222460.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, такер карлсон, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), twitter, esquire
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Twitter, Esquire

Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Richard Drew
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Оглавление
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. Ранее он два часа общался с президентом России Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. О том, чем известен журналист, его биография и самые известные собеседники — в материале РИА Новости.

Почему обсуждают

Не только интервью Путина собрало многомиллионную аудиторию по всему миру. Даже анонс к нему за первые 13 часов с момента публикации набрал свыше 60 миллионов просмотров. Карлсон снялся на фоне Кремля и храма Христа Спасителя. В своем выступлении он подчеркнул, что рядовые американцы не знают реальной ситуации в России и на Украине.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский радиоведущий Алекс Джонс утверждал, что его коллега общался с Путиным два часа и материал получится "эпичным и войдет в историю". Ожидания оправдались. "Во-первых, это интервью станет для всего западного мира голосом правды и ударом по западной пропаганде. Во-вторых, оно опасно для западных элит, так как живущие в западных странах простые люди поймут, каким должен быть настоящий лидер страны", — заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.
Предыдущий раз Путин давал интервью представителю западных СМИ в октябре 2021-го. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Зеленский боится": на Украине ответили на заявление Карлсона из Москвы
Вчера, 09:37

Биография Такера Карлсона

Такер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, транслировавшейся на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон
В 1992-м Карлсон окончил престижный Тринити-колледж, получив диплом историка.
Пытался устроиться в ЦРУ — не взяли. Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review.
Затем сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону
Вчера, 08:37
В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.
© AP Photo / APTNПрезидент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003
Президент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003 года - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / APTN
Президент США Джордж Буш — младший обращается к нации из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. 19 марта 2003
С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.
Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
В 2020-2021 годах он обвинял компанию Dominion Voting Systems в "подкрутке" машин для голосования, чтобы помешать переизбраться Дональду Трампу. Те подали в суд на Fox News, потребовав 1,6 миллиарда долларов компенсации за клевету. Спустя два года конфликт урегулировали: заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.

Насколько он влиятелен

С июня 2023-го он выпускает шоу в соцсети X (ранее Twitter). В первом эпизоде заявил, что в США нашли внеземной звездолет и его пилота, а также обвинил Зеленского в преследовании христиан. Также Карлсон утверждал, что правда о терактах 9/11 до сих пор засекречена. В сентябре — еще одна сенсация: интервью с мужчиной, утверждавшим, что у него был секс с Бараком Обамой до его президентства.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБывший президент США Барак Обама
Президент США Барак Обама после объявления о ликвидации Усамы бен Ладена. 2 мая 2011 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Бывший президент США Барак Обама
Выбор соцсети Илона Маска неслучаен. Он поклонник Такера, активно комментирует его публикации. А узнав о поездке в Москву, предупредил журналиста о риске стать следующим Джулианом Ассанжем.
"Если смотреть на информационный пейзаж в Штатах, легко заметить, что либеральные СМИ доминируют, консервативные можно по пальцам одной руки пересчитать. У Карлсона огромная лояльная аудитория, он читаемый, его высказывания вызывают резонанс. И это на фоне набирающей обороты избирательной кампании. В президентской гонке Такер — важнейший медийный ресурс Дональда Трампа", — поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Причем журналист не просто транслирует трамповские (республиканские) настроения, но и формирует их, добавляет американист. Неслучайно Трамп говорил, что в случае победы готов принять Карлсона в свою команду.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа
Вчера, 04:56

Кто его ненавидит

В Демократической партии и администрации Джо Байдена не скрывают неприязни к Карлсону. По его словам, Белый дом пытался помешать ему с интервью. Там это опровергли.
Сторонники демократов считают его предателем из-за визита в Россию.
© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур заявила, что постоянно пытается добиться интервью с Путиным, но не получает ответа. При этом на сайте телеканала вышла статья, в которой Карлсона называют "правым экстремистом" и обвиняют в работе на Кремль.
Пока, по оценкам социологов, у Трампа и Байдена примерно равные шансы на победу в президентских выборах. Карлсон, играя на болезненных для демократов темах вроде пробуксовывающей помощи Украине, способен повлиять на расстановку сил, говорит Васильев.
Он уверен: если Трамп станет президентом, а журналист войдет в его команду, политический истеблишмент США уже не сможет игнорировать Кремль.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон
Вчера, 03:46
* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.
 
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