https://ria.ru/20241204/lenoblast-1987411397.html
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти - РИА Новости, 04.12.2024
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти
Памятную доску в честь погибшего в ходе СВО Героя России, командира вертолета Ка-52 Михаила Абраменко открыли в деревне Агалатово Всеволожского района... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:11
2024-12-04T20:11
2024-12-04T20:11
ленинградская область
россия
всеволожский район
ленинградская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_618:231:3154:1657_1920x0_80_0_0_92fc607ada5e6f256aea951afec96a33.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Памятную доску в честь погибшего в ходе СВО Героя России, командира вертолета Ка-52 Михаила Абраменко открыли в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Ленинградской области увековечивают память бойцов - героев войны, в том числе погибших в ходе специальной военной операции. Сегодня в Агалатово открылась памятная доска в честь Героя России Михаила Абраменко", - сообщает пресс-служба правительства. Абраменко был командиром вертолета Ка-52. Он совершил более 600 военных вылетов, всю сознательную жизнь посвятил служению Отечеству, выполнял боевые задания в горячих точках. Четвертого декабря 2022 года его вертолет при выполнении боевых задач на купянском направлении в районе села Кривошеевка Сватовского района ЛНР был поражен огнем украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук", экипаж погиб. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Михаилу Абраменко посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Мемориальную доску в Агалатово открыли мать летчика Надежда Абраменко и вдова Марина Абраменко. "На открытие памятной доски сегодня, 4 декабря, пришли родные майора Абраменко, военные, школьники, педагоги, представители администрации, депутаты. Здесь его память уже увековечили, установив "Парту Героя": право заниматься за ней получают ребята, которые делают общественно полезные дела и отлично учатся", - рассказали в пресс-службе областного правительства.
https://ria.ru/20241203/voop-1987149988.html
https://ria.ru/20241203/reforma-1987149319.html
россия
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_a9c65e4579db1e741ebdcafb83e14060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всеволожский район, ленинградская область, сво
Ленинградская область , Россия, Всеволожский район, Ленинградская область, СВО
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти
В деревне Агалатово открыли памятную доску в честь Героя России Абраменко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Памятную доску в честь погибшего в ходе СВО Героя России, командира вертолета Ка-52 Михаила Абраменко открыли в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Ленинградской области
увековечивают память бойцов - героев войны, в том числе погибших в ходе специальной военной операции. Сегодня в Агалатово открылась памятная доска в честь Героя России
Михаила Абраменко", - сообщает пресс-служба правительства.
Абраменко был командиром вертолета Ка-52. Он совершил более 600 военных вылетов, всю сознательную жизнь посвятил служению Отечеству, выполнял боевые задания в горячих точках. Четвертого декабря 2022 года его вертолет при выполнении боевых задач на купянском направлении в районе села Кривошеевка Сватовского района ЛНР
был поражен огнем украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук", экипаж погиб. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Михаилу Абраменко посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Мемориальную доску в Агалатово открыли мать летчика Надежда Абраменко и вдова Марина Абраменко.
"На открытие памятной доски сегодня, 4 декабря, пришли родные майора Абраменко, военные, школьники, педагоги, представители администрации, депутаты. Здесь его память уже увековечили, установив "Парту Героя": право заниматься за ней получают ребята, которые делают общественно полезные дела и отлично учатся", - рассказали в пресс-службе областного правительства.