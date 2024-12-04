Рейтинг@Mail.ru
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
20:11 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/lenoblast-1987411397.html
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти - РИА Новости, 04.12.2024
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти
Памятную доску в честь погибшего в ходе СВО Героя России, командира вертолета Ка-52 Михаила Абраменко открыли в деревне Агалатово Всеволожского района... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:11
2024-12-04T20:11
ленинградская область
россия
всеволожский район
ленинградская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_618:231:3154:1657_1920x0_80_0_0_92fc607ada5e6f256aea951afec96a33.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Памятную доску в честь погибшего в ходе СВО Героя России, командира вертолета Ка-52 Михаила Абраменко открыли в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Ленинградской области увековечивают память бойцов - героев войны, в том числе погибших в ходе специальной военной операции. Сегодня в Агалатово открылась памятная доска в честь Героя России Михаила Абраменко", - сообщает пресс-служба правительства. Абраменко был командиром вертолета Ка-52. Он совершил более 600 военных вылетов, всю сознательную жизнь посвятил служению Отечеству, выполнял боевые задания в горячих точках. Четвертого декабря 2022 года его вертолет при выполнении боевых задач на купянском направлении в районе села Кривошеевка Сватовского района ЛНР был поражен огнем украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук", экипаж погиб. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Михаилу Абраменко посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Мемориальную доску в Агалатово открыли мать летчика Надежда Абраменко и вдова Марина Абраменко. "На открытие памятной доски сегодня, 4 декабря, пришли родные майора Абраменко, военные, школьники, педагоги, представители администрации, депутаты. Здесь его память уже увековечили, установив "Парту Героя": право заниматься за ней получают ребята, которые делают общественно полезные дела и отлично учатся", - рассказали в пресс-службе областного правительства.
https://ria.ru/20241203/voop-1987149988.html
https://ria.ru/20241203/reforma-1987149319.html
россия
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_a9c65e4579db1e741ebdcafb83e14060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, всеволожский район, ленинградская область, сво
Ленинградская область , Россия, Всеволожский район, Ленинградская область, СВО
Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти

В деревне Агалатово открыли памятную доску в честь Героя России Абраменко

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Памятную доску в честь погибшего в ходе СВО Героя России, командира вертолета Ка-52 Михаила Абраменко открыли в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ленинградской области увековечивают память бойцов - героев войны, в том числе погибших в ходе специальной военной операции. Сегодня в Агалатово открылась памятная доска в честь Героя России Михаила Абраменко", - сообщает пресс-служба правительства.
Здание Правительства Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии
3 декабря, 17:42
Абраменко был командиром вертолета Ка-52. Он совершил более 600 военных вылетов, всю сознательную жизнь посвятил служению Отечеству, выполнял боевые задания в горячих точках. Четвертого декабря 2022 года его вертолет при выполнении боевых задач на купянском направлении в районе села Кривошеевка Сватовского района ЛНР был поражен огнем украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук", экипаж погиб. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Михаилу Абраменко посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Мемориальную доску в Агалатово открыли мать летчика Надежда Абраменко и вдова Марина Абраменко.
"На открытие памятной доски сегодня, 4 декабря, пришли родные майора Абраменко, военные, школьники, педагоги, представители администрации, депутаты. Здесь его память уже увековечили, установив "Парту Героя": право заниматься за ней получают ребята, которые делают общественно полезные дела и отлично учатся", - рассказали в пресс-службе областного правительства.
Новые автобусы Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана
3 декабря, 17:39
 
Ленинградская областьРоссияВсеволожский районЛенинградская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала