https://ria.ru/20241204/lenoblast-1987411397.html

Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти

Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти - РИА Новости, 04.12.2024

Памятную доску в честь Героя России Абраменко открыли в Ленобласти

Памятную доску в честь погибшего в ходе СВО Героя России, командира вертолета Ка-52 Михаила Абраменко открыли в деревне Агалатово Всеволожского района... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:11

2024-12-04T20:11

2024-12-04T20:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Памятную доску в честь погибшего в ходе СВО Героя России, командира вертолета Ка-52 Михаила Абраменко открыли в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Ленинградской области увековечивают память бойцов - героев войны, в том числе погибших в ходе специальной военной операции. Сегодня в Агалатово открылась памятная доска в честь Героя России Михаила Абраменко", - сообщает пресс-служба правительства. Абраменко был командиром вертолета Ка-52. Он совершил более 600 военных вылетов, всю сознательную жизнь посвятил служению Отечеству, выполнял боевые задания в горячих точках. Четвертого декабря 2022 года его вертолет при выполнении боевых задач на купянском направлении в районе села Кривошеевка Сватовского района ЛНР был поражен огнем украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук", экипаж погиб. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Михаилу Абраменко посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Мемориальную доску в Агалатово открыли мать летчика Надежда Абраменко и вдова Марина Абраменко. "На открытие памятной доски сегодня, 4 декабря, пришли родные майора Абраменко, военные, школьники, педагоги, представители администрации, депутаты. Здесь его память уже увековечили, установив "Парту Героя": право заниматься за ней получают ребята, которые делают общественно полезные дела и отлично учатся", - рассказали в пресс-службе областного правительства.

https://ria.ru/20241203/voop-1987149988.html

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россия, всеволожский район, ленинградская область, сво