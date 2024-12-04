Рейтинг@Mail.ru
Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026 - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 04.12.2024 (обновлено: 11:27 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ldpr-1987213870.html
Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026
Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026 - РИА Новости, 04.12.2024
Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026
Имя дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко появилось в списках кандидатов от партии на выборах в Госдуму-2026, сообщил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:40
2024-12-04T11:27
политика
владимир жириновский
лдпр
станислав наумов
госдума рф
выборы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987263626_0:605:2114:1794_1920x0_80_0_0_e3d6d192e93fa115b9fc36dda1b98b2f.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Имя дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко появилось в списках кандидатов от партии на выборах в Госдуму-2026, сообщил "Коммерсанту" заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислав Наумов. "Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна", — сказал депутат.По словам Наумова, инициатором привлечения дочери Жириновского к партийной работе стал Леонид Слуцкий. Помимо работы в фонде, он привлек ее к подготовке юбилейного съезда 13 декабря, подключил к работе оргкомитета, созданного указом президента России Владимира Путина для празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.
https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982279891.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987263626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b60f16f413969be1ef0721bc03b33b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир жириновский, лдпр, станислав наумов, госдума рф, выборы
Политика, Владимир Жириновский, ЛДПР, Станислав Наумов, Госдума РФ, Выборы
Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026

"Коммерсантъ" сообщил о намерении дочери Жириновского баллотироваться в Госдуму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова (Боцан-Харченко)
Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова (Боцан-Харченко) - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дочь Владимира Жириновского Анастасия Петрова (Боцан-Харченко). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Имя дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко появилось в списках кандидатов от партии на выборах в Госдуму-2026, сообщил "Коммерсанту" заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислав Наумов.
"Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна", — сказал депутат.
По словам Наумова, инициатором привлечения дочери Жириновского к партийной работе стал Леонид Слуцкий. Помимо работы в фонде, он привлек ее к подготовке юбилейного съезда 13 декабря, подключил к работе оргкомитета, созданного указом президента России Владимира Путина для празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского
6 ноября, 18:09
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийЛДПРСтанислав НаумовГосдума РФВыборы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала