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Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026

Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026 - РИА Новости, 04.12.2024

Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026

Имя дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко появилось в списках кандидатов от партии на выборах в Госдуму-2026, сообщил... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:40

2024-12-04T01:40

2024-12-04T11:27

политика

владимир жириновский

лдпр

станислав наумов

госдума рф

выборы

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Имя дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко появилось в списках кандидатов от партии на выборах в Госдуму-2026, сообщил "Коммерсанту" заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислав Наумов. "Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна", — сказал депутат.По словам Наумова, инициатором привлечения дочери Жириновского к партийной работе стал Леонид Слуцкий. Помимо работы в фонде, он привлек ее к подготовке юбилейного съезда 13 декабря, подключил к работе оргкомитета, созданного указом президента России Владимира Путина для празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.

https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982279891.html

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политика, владимир жириновский, лдпр, станислав наумов, госдума рф, выборы