https://ria.ru/20241204/koreya-1987220264.html
Часть персонала администрации президента Южной Кореи подала в отставку
Часть персонала администрации президента Южной Кореи подала в отставку - РИА Новости, 04.12.2024
Часть персонала администрации президента Южной Кореи подала в отставку
Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на фоне ситуации с введением и отменой военного положения единовременно подало в отставку, сообщило... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:57
2024-12-04T03:57
2024-12-04T04:13
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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на фоне ситуации с введением и отменой военного положения единовременно подало в отставку, сообщило агентство Yonhap."Начальники управлений и старшие секретари одновременно подали в отставку", — цитирует агентство содержание сообщения, направленного офисом президента журналистам.Соответствующее решение было принято на заседании руководящего состава, прошедшего сегодня под председательством главы администрации президента Чон Чжин Сока.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987218129.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, в мире, юн сок ель, обстановка в южной корее
Южная Корея, В мире, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Часть персонала администрации президента Южной Кореи подала в отставку
Начальники управлений администрации президента Южной Кореи подали в отставку
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости.
Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на фоне ситуации с введением и отменой военного положения единовременно подало в отставку, сообщило агентство Yonhap
.
"Начальники управлений и старшие секретари одновременно подали в отставку", — цитирует агентство содержание сообщения, направленного офисом президента журналистам.
Соответствующее решение было принято на заседании руководящего состава, прошедшего сегодня под председательством главы администрации президента Чон Чжин Сока.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.