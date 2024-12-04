https://ria.ru/20241204/koreja-1987211413.html

Президенту Южной Кореи грозит импичмент, заявила юрист

Президенту Южной Кореи грозит импичмент, заявила юрист - РИА Новости, 04.12.2024

Президенту Южной Кореи грозит импичмент, заявила юрист

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи нарушениями процедуры введения военного положения даже после его отмены грозит импичмент, заявила в эфире... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:14

2024-12-04T01:14

2024-12-04T01:13

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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи нарушениями процедуры введения военного положения даже после его отмены грозит импичмент, заявила в эфире южнокорейского телеканала SBS профессор специализированной юридической магистратуры Университета Корё Чха Чжин А. "Поскольку в первом же указе после введения военного положения был прописан запрет на осуществления парламентом своей деятельности, и это ущемляет право Национального собрания требовать отмены военного положения, это самое очевидное нарушение конституции. К тому же объявление о введении военного положения было сделано без заседания правительства, требование парламента не было принято без промедления... все это является очень серьезными основаниями для импичмента президента", - заявила эксперт. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987205351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее