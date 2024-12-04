https://ria.ru/20241204/koreja-1987211413.html
Президенту Южной Кореи грозит импичмент, заявила юрист
Президенту Южной Кореи грозит импичмент, заявила юрист - РИА Новости, 04.12.2024
Президенту Южной Кореи грозит импичмент, заявила юрист
Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи нарушениями процедуры введения военного положения даже после его отмены грозит импичмент, заявила в эфире... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:14
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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи нарушениями процедуры введения военного положения даже после его отмены грозит импичмент, заявила в эфире южнокорейского телеканала SBS профессор специализированной юридической магистратуры Университета Корё Чха Чжин А. "Поскольку в первом же указе после введения военного положения был прописан запрет на осуществления парламентом своей деятельности, и это ущемляет право Национального собрания требовать отмены военного положения, это самое очевидное нарушение конституции. К тому же объявление о введении военного положения было сделано без заседания правительства, требование парламента не было принято без промедления... все это является очень серьезными основаниями для импичмента президента", - заявила эксперт. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987205351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Президенту Южной Кореи грозит импичмент, заявила юрист
Юрист Чха Чжин А: Юн Сок Елю грозит импичмент и после отмены военного положения
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи нарушениями процедуры введения военного положения даже после его отмены грозит импичмент, заявила в эфире южнокорейского телеканала SBS профессор специализированной юридической магистратуры Университета Корё Чха Чжин А.
"Поскольку в первом же указе после введения военного положения был прописан запрет на осуществления парламентом своей деятельности, и это ущемляет право Национального собрания требовать отмены военного положения, это самое очевидное нарушение конституции. К тому же объявление о введении военного положения было сделано без заседания правительства, требование парламента не было принято без промедления... все это является очень серьезными основаниями для импичмента президента", - заявила эксперт.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.