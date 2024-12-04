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Песков сообщил о готовности Катара содействовать переговорам по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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00:41 04.12.2024 (обновлено: 00:54 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/katar-1987209201.html
Песков сообщил о готовности Катара содействовать переговорам по Украине
Песков сообщил о готовности Катара содействовать переговорам по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Песков сообщил о готовности Катара содействовать переговорам по Украине
Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров по Украине, включая Катар, за что Россия им признательна, заявил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:41
2024-12-04T00:54
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров по Украине, включая Катар, за что Россия им признательна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Известия". "Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию... Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", — заявил Песков. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241203/peregovory-1987185494.html
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в мире, россия, украина, катар, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, Катар, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Песков сообщил о готовности Катара содействовать переговорам по Украине

Песков: Россия признательна Катару за готовность к переговорам по Украине

© iStock.com / hasan zaidiВид на порт в Дохе, Катар
Вид на порт в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на порт в Дохе, Катар. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров по Украине, включая Катар, за что Россия им признательна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Известия".
"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию... Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", — заявил Песков.
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Экс-депутат Рады рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине
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Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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