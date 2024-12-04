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Эксперт назвал импичмент президента Южной Кореи неизбежным

Эксперт назвал импичмент президента Южной Кореи неизбежным - РИА Новости, 04.12.2024

Эксперт назвал импичмент президента Южной Кореи неизбежным

Импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю неизбежен, более того, ему может грозить тюремный срок, сказал РИА новости руководитель центра Юго-восточной Азии... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:26

2024-12-04T10:26

2024-12-04T10:26

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юн сок ель

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю неизбежен, более того, ему может грозить тюремный срок, сказал РИА новости руководитель центра Юго-восточной Азии института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Ранее сообщалось, что Объединенная демократическая партия официально объявила о намерении подать обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также о начале процедуры импичмента. "Видимо, это (импичмент – ред.) уже неизбежно. Он фактически проиграл, так что я думаю, что это наиболее вероятный исход всех этих событий. Его не поддержали, он оказался проигравшим. По сей видимости, в какой-то момент те люди, которые стояли за этим переворотом, от него отвернулись, увидев сопротивление. А президент не оказался таким решительным", — сказал он в беседе с агентством. По словам эксперта, назвать сроки проведения импичмента сложно, но технически это не будет тяжело, поскольку у оппозиции большинство в парламенте. Тем более что армия и полиция тоже вряд ли будут сейчас на стороне президента, добавил Мосяков. "Президенту грозит не только импичмент, я думаю, что будет и суд, это крайне вероятно, если, конечно, не будет каких-то договорённостей. Но есть опыт корейской истории, который показывает, что есть прямая дорога – импичмент, суд, тюрьма, помилование. Тюремный срок ему может грозить, проигравший теряет всё, в том числе и собственную свободу", - подчеркнул эксперт. Для одобрения импичмента президента на пленарном заседании Национального собрания требуется участие более половины всех депутатов и согласие двух третей присутствующих. При текущем составе парламента из 300 депутатов для утверждения импичмента необходимо не менее 200 голосов. Это означает, что к 192 голосам оппозиции должны присоединиться по крайней мере 8 голосов из правящей партии. Если импичмент будет принят на пленарном заседании, полномочия президента будут немедленно приостановлены. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

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Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-04T10:26 true PT0M21S

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в мире, южная корея, юн сок ель, дмитрий мосяков, обстановка в южной корее