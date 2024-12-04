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Шесть партий подали в парламент проект импичмента президента Южной Кореи - РИА Новости, 04.12.2024
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08:44 04.12.2024 (обновлено: 10:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/impichment-1987236406.html
Шесть партий подали в парламент проект импичмента президента Южной Кореи
Шесть партий подали в парламент проект импичмента президента Южной Кореи - РИА Новости, 04.12.2024
Шесть партий подали в парламент проект импичмента президента Южной Кореи
Шесть оппозиционных партий Южной Кореи, включая главную из них Объединенную демократическую партию, подали в парламент проект импичмента президента Юн Сок Ёля,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:44
2024-12-04T10:01
в мире
южная корея
обстановка в южной корее
юн сок ель
пак кын хе
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СЕУЛ, 4 дек — РИА Новости. Шесть оппозиционных партий Южной Кореи, включая главную из них Объединенную демократическую партию, подали в парламент проект импичмента президента Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап."Проект импичмента против президента Юн Сок Ёля будет представлен в парламенте завтра", — говорится в публикации.Как отмечает агентство, партийное руководство, судя по всему, решило ускорить процесс импичмента из-за усиления негативных настроений в обществе после объявления президентом военного положения.Заседание, на котором будет рассматриваться документ, планируется провести в полночь 5 декабря. Голосование по нему должно пройти спустя не менее чем 24 часа, но не позднее чем через 72 часа.Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов парламентариев, поэтому оппозиции понадобится поддержка как минимум 18 депутатов от правящей партии.Если импичмент утвердят, президента отстранят от обязанностей до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет решение. Для сравнения: президента Пак Кын Хе отстраняли на три месяца — с момента одобрения импичмента парламентом 9 декабря 2016 года до его утверждения Конституционным судом 10 марта 2017 года.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.Согласно Конституции Южной Кореи, президент обязан без промедления отменить свое решение в случае, если парламент большинством голосов проголосовал против. Но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. В итоге правительство все же проголосовало за отмену военного положения.В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти, которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи. В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-04T08:44
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Обстановка у парламента в Сеуле
Обстановка у парламента в Сеуле.
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в мире, южная корея, обстановка в южной корее, юн сок ель, пак кын хе
В мире, Южная Корея, Обстановка в Южной Корее, Юн Сок Ель, Пак Кын Хе
Шесть партий подали в парламент проект импичмента президента Южной Кореи

Шесть партий Южной Кореи подали в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля

© Getty Images / Chung Sung-JunЧлены оппозиционных партий Южной Кореи во время демонстрации у здания Национального собрания в Сеуле
Члены оппозиционных партий Южной Кореи во время демонстрации у здания Национального собрания в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Chung Sung-Jun
Члены оппозиционных партий Южной Кореи во время демонстрации у здания Национального собрания в Сеуле
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СЕУЛ, 4 дек — РИА Новости. Шесть оппозиционных партий Южной Кореи, включая главную из них Объединенную демократическую партию, подали в парламент проект импичмента президента Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап.
"Проект импичмента против президента Юн Сок Ёля будет представлен в парламенте завтра", — говорится в публикации.
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Как отмечает агентство, партийное руководство, судя по всему, решило ускорить процесс импичмента из-за усиления негативных настроений в обществе после объявления президентом военного положения.
Заседание, на котором будет рассматриваться документ, планируется провести в полночь 5 декабря. Голосование по нему должно пройти спустя не менее чем 24 часа, но не позднее чем через 72 часа.
Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов парламентариев, поэтому оппозиции понадобится поддержка как минимум 18 депутатов от правящей партии.
Если импичмент утвердят, президента отстранят от обязанностей до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет решение. Для сравнения: президента Пак Кын Хе отстраняли на три месяца — с момента одобрения импичмента парламентом 9 декабря 2016 года до его утверждения Конституционным судом 10 марта 2017 года.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно Конституции Южной Кореи, президент обязан без промедления отменить свое решение в случае, если парламент большинством голосов проголосовал против. Но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. В итоге правительство все же проголосовало за отмену военного положения.
В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти, которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи. В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.
Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.
 
В миреЮжная КореяОбстановка в Южной КорееЮн Сок ЕльПак Кын Хе
 
 
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