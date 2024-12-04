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В Горловке взорвался украинский беспилотник - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987332683.html
В Горловке взорвался украинский беспилотник
В Горловке взорвался украинский беспилотник - РИА Новости, 04.12.2024
В Горловке взорвался украинский беспилотник
Украинский беспилотник-камикадзе разорвался в поселке Гольмовский в Горловке, обесточен ряд домов, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:35
2024-12-04T14:35
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе разорвался в поселке Гольмовский в Горловке, обесточен ряд домов, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины разорвался в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Ряд домов обесточен",- написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 13.20 и 13.30 мск Никитовский район Горловки атаковали два беспилотника – камикадзе ВСУ. Кроме того, с начала суток по этому району было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
гольмовский
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горловка, гольмовский, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке взорвался украинский беспилотник

Мэр Горловки Приходько: в поселке Гольмовский взорвался украинский беспилотник

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ДОНЕЦК, 4 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе разорвался в поселке Гольмовский в Горловке, обесточен ряд домов, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины разорвался в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Ряд домов обесточен",- написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 13.20 и 13.30 мск Никитовский район Горловки атаковали два беспилотника – камикадзе ВСУ. Кроме того, с начала суток по этому району было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров,
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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