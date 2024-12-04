https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987332683.html

В Горловке взорвался украинский беспилотник

В Горловке взорвался украинский беспилотник - РИА Новости, 04.12.2024

В Горловке взорвался украинский беспилотник

Украинский беспилотник-камикадзе разорвался в поселке Гольмовский в Горловке, обесточен ряд домов, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:35

2024-12-04T14:35

2024-12-04T14:35

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе разорвался в поселке Гольмовский в Горловке, обесточен ряд домов, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины разорвался в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Ряд домов обесточен",- написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 13.20 и 13.30 мск Никитовский район Горловки атаковали два беспилотника – камикадзе ВСУ. Кроме того, с начала суток по этому району было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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горловка, гольмовский, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия