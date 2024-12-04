https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

Инвестиционный форум "Россия зовет!"

Инвестиционный форум "Россия зовет!" - РИА Новости, 04.12.2024

Инвестиционный форум "Россия зовет!"

Инвестиционный форум "Россия зовет!" – площадка для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, вариантов развития и укрепления финансового суверенитета... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:07

2024-12-04T01:07

2024-12-04T11:01

справки

россия

россия зовет!

форум

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

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Инвестиционный форум "Россия зовет!" – площадка для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиска новых возможностей партнерства с дружественными странами.Организатор форума – группа ВТБ.В числе главных задач форума – привлечение в отечественную экономику зарубежных инвестиций, доведение до международного инвестиционного сообщества максимально полной информации о возможностях ведения бизнеса в России, работе правительства, Центрального банка, региональных властей по совершенствованию делового инвестиционного климата.По словам председателя ВТБ Андрея Костина, форум "Россия зовет!" нацелен на развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между нашей страной и внешним миром. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.Форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году форум проходил в онлайн-формате, в 2021 году – в гибридном формате, в 2022 году мероприятие не проводилось.В 2023 году XIV инвестиционный форум "Россия зовет!" прошел 7 и 8 декабря в очном формате в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Основная тема форума "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".На пленарной сессии форума выступил президент России Владимир Путин.Российский лидер отметил, что смену устаревшей идее глобализации приходит многополярная модель. Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых государств и регионов мира.Как напомнил Владимир Путин, идея глобализации заключалась в том, чтобы поставить всех в равные условия, но на практике ничего подобного не происходило. Однако сегодня западные страны в экономических отношениях действуют по принципу "свой — чужой", где чужого можно обобрать, а его активы заблокировать, отнять или ликвидировать, что подтвердила ситуация с "Северными потоками".Владимир Путин заявил, что несмотря на внешнее давление, количество зарубежных компаний, работающих в России, с 2022 года не сократилось, а увеличилось. Несмотря на санкционное давление, экономика страны развивается. В структуре экономики все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, добавил глава государства.Путин отметил, что российские власти видят, какие проблемы существуют в экономике и какие задачи еще предстоит решить. Для сохранения позитивной динамики нужно создавать больше возможностей для привлечения ресурсов.На пленарной сессии также выступили министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, президент – председатель правления компании "Норникель" Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies и "Сайберус" Юрий Максимов. Пленарное заседание форума посетили около 300 представителей из 20 государств мира – Китая, Индии, Турции, Ирана, стран Аравийского полуострова, центральной Азии и Африки.XV инвестиционный форум "Россия зовет!" пройдет 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве.Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".В рамках первого дня состоятся две сессии, которые будут посвящены глобальной межстрановой кооперации и созданию возможностей для долгосрочных инвестиционных проектов. Во второй день участники форума будут обсуждать развитие фондового рынка.Спикерами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор, президент Космос Груп Анил К. Агарвал и председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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