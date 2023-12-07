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Эпоха кардинальных перемен. Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Эпоха кардинальных перемен. Путин выступил на форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 07.12.2023

Эпоха кардинальных перемен. Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Полторы тысячи иностранных компаний пришли в Россию с начала 2022 года, ВВП страны растет быстрее, чем до санкционной атаки, а мир вступил в эпоху испытаний... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:23

2023-12-07T15:23

2023-12-07T17:51

экономика

владимир путин

втб

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

россия зовет!

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Полторы тысячи иностранных компаний пришли в Россию с начала 2022 года, ВВП страны растет быстрее, чем до санкционной атаки, а мир вступил в эпоху испытаний. Эти и другие заявления Владимира Путина на 14-м инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" — в материале РИА Новости.Суверенитет — залог развитияГлавная тема мероприятия в этом году — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Как отметил президент, на смену устаревшей идее глобализации приходит многополярная модель. Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых государств и регионов мира."Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная — я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент — суверенная страна", — сказал президент.Запад разрушает систему, которую сам строилКак напомнил Путин, идея глобализации заключалась в том, чтобы поставить всех в равные условия, но на практике ничего подобного не происходило.Сегодня западные страны в экономических отношениях действуют по принципу "свой — чужой", где чужого можно обобрать, а его активы заблокировать, отнять или ликвидировать, что подтвердила ситуация с "Северными потоками"."Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе — ну и прежде всего, конечно, — самим Западом", — добавил российский лидер.Работать в России выгодноНесмотря на внешнее давление, количество зарубежных компаний, работающих в России, с 2022 года не сократилось, а увеличилось. Путин отметил, что сам узнал об этом с удивлением.На 1 марта 2022-го в стране было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций, на 1 ноября 2023 года их стало почти на 1,5 тысячи больше — 25,6 тысячи.Это говорит о готовности и желании работать в России, добавил президент.Темпы роста экономики выше, чем до санкцийНесмотря на санкционное давление, экономика страны развивается, заявил Путин. За первые десять месяцев года ВВП вырос на 3,2 процента, сегодня он уже выше, чем до санкционной атаки. По итогам года показатель, как рассчитывают специалисты, достигнет 3,5 процента.В структуре экономики все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, добавил глава государства."На потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка, это, конечно, приводит к системным позитивным результатам".Путин отметил, что заработная плата в России выросла на семь процентов, а реальные доходы — на 4,4 процента.Состояние финансовой системы в целом президент назвал абсолютно нормальным и здоровым. Он добавил, что даже прогнозировавшийся в начале года бюджетный дефицит не стал бы катастрофой с учетом низкого долга.Инвестировать в России надежнее и выгоднееПутин отметил, что российские власти видят, какие проблемы существуют в экономике и какие задачи еще предстоит решить. Для сохранения позитивной динамики нужно создавать больше возможностей для привлечения ресурсов."На встречах с ведущими бизнес-объединениями России в ходе экономических форумов часто возникает вопрос оттока капитала и звучат мнения, что крупный прибыльный бизнес хотел бы сберегать, инвестировать в России — здесь и надежнее, и доходность выше. А вот инвестиционных инструментов не хватает. Так на самом деле, мне кажется, и есть. Нужно дать ход таким вложениям, развивать современную финансовую инфраструктуру, создавать эффективные каналы трансформации корпоративных сбережений в инвестиции".Президент поручил правительству, ЦБ и институтам развития обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала.Механизм заключается в том, что банки направляют свободные средства в фонд, который гарантирует доходность вложений. Гарантом выступит Внешэкономбанк. Таким образом, кредитные организации могут в качестве соучредителей участвовать в бизнес-проектах реального сектора.Как сообщал сегодня утром ЦБ, прибыль банковского сектора по итогам года прогнозируется на рекордном уровне — 3,2-3,4 триллиона рублей.

https://ria.ru/20231207/stavka-1914382619.html

https://ria.ru/20231207/investitsii-1914383857.html

https://ria.ru/20231207/kreditovanie-1914380964.html

https://ria.ru/20231207/sberezheniya-1914400406.html

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экономика, владимир путин, втб, россия зовет!