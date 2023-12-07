https://ria.ru/20231207/forum-1914402068.html

Костин рассказал об участниках форума ВТБ "Россия зовет!"

Костин рассказал об участниках форума ВТБ "Россия зовет!" - РИА Новости, 07.12.2023

Костин рассказал об участниках форума ВТБ "Россия зовет!"

На форуме ВТБ "Россия зовет!" присутствуют около 300 представителей из 20 стран мира, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:07

2023-12-07T16:07

2023-12-07T16:07

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия

китай

индия

андрей костин (банкир)

втб

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На форуме ВТБ "Россия зовет!" присутствуют около 300 представителей из 20 стран мира, заявил глава банка Андрей Костин. "Сегодня в зале находятся 295 представителей из 20 государств мира, прежде всего Китай, Индия, Турция, Иран, страны Аравийского полуострова, центральной Азии, Африки", - сказал он. Костин отметил, что главные задачи форума остаются неизменными, в первую очередь это привлечение в отечественную экономику зарубежных инвестиций, доведение до международного инвестиционного сообщества максимально полной информации о возможностях ведения бизнеса в России, работе Центрального Банка, региональных властей по совершенствованию делового инвестиционного климата. Костин заявил, что возврата России и ее экономики к прежней системе не будет. По его словам, "моноцентричная модель глобализации сломалась, находится в серьезном кризисе", и сегодня планета проживает глубочайшую трансформацию. "Значительная часть мирового большинства, представители которого присутствуют в нашем зале, имеет запрос на создание более справедливого многополярного устройства глобализации нового типа", - добавил он. При этом банкир отметил, что на форум "приехали не все, кто хотел". "Мы с пониманием к этому относимся. В любом случае, рубикон перейден, теперь только вперед", - заключил Костин. Форум ВТБ "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231207/natsvalyuty-1914398014.html

https://ria.ru/20231127/bank-1912113796.html

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экономика, россия, китай, индия, андрей костин (банкир), втб