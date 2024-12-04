https://ria.ru/20241204/eks-premer-1987230045.html

Экс-премьер Японии отменил визит в Южную Корею

Экс-премьер Японии отменил визит в Южную Корею - РИА Новости, 04.12.2024

Экс-премьер Японии отменил визит в Южную Корею

Глава межпартийной группы депутатов японского парламента - Японо-Корейского парламентского союза, экс-премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отменил визит в Южную... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:02

2024-12-04T07:02

2024-12-04T07:02

в мире

южная корея

япония

есихидэ суга

сигэру исиба

юн сок ель

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955529783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29a0352a35f44e453a84181a353ce84c.jpg

ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Глава межпартийной группы депутатов японского парламента - Японо-Корейского парламентского союза, экс-премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отменил визит в Южную Корею из-за объявленного ранее военного положения, сообщило агентство Киодо. Визит планировался на середину декабря. Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония с особым вниманием пристально следит за ситуацией в Южной Корее, где ночью было объявлено, а спустя несколько часов отменено военное положение. Сообщалось также, что ситуация в Южной Корее может повлиять на планы премьер-министра посетить эту страну в январе будущего года. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html

https://ria.ru/20241203/koreya-1987146730.html

южная корея

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, япония, есихидэ суга, сигэру исиба, юн сок ель, обстановка в южной корее