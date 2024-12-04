Экс-премьер Японии отменил визит в Южную Корею
Киодо: экс-премьер Японии отменил визит в Южную Корею из-за военного положения
© AP Photo / Carl CourtБывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
© AP Photo / Carl Court
Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Глава межпартийной группы депутатов японского парламента - Японо-Корейского парламентского союза, экс-премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отменил визит в Южную Корею из-за объявленного ранее военного положения, сообщило агентство Киодо.
Визит планировался на середину декабря.
Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение
3 декабря, 22:32
Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония с особым вниманием пристально следит за ситуацией в Южной Корее, где ночью было объявлено, а спустя несколько часов отменено военное положение. Сообщалось также, что ситуация в Южной Корее может повлиять на планы премьер-министра посетить эту страну в январе будущего года.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.
Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны.
Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.