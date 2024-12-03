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Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии - РИА Новости, 03.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:42 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/voop-1987149988.html
Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии
Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии - РИА Новости, 03.12.2024
Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии
Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) подписали соглашение о сотрудничестве на... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:42
2024-12-03T17:42
ленинградская область
ленинградская область
всероссийское общество охраны природы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) подписали соглашение о сотрудничестве на Международном форуме "Экология будущего", сообщает пресс-служба правительства региона. "Документ, подписанный председателями организаций, открывает новые горизонты для совместной работы в области охраны окружающей среды. Стороны планируют реализовывать общественно значимые инициативы, проводить экологические мероприятия и повышать ответственность граждан за соблюдение экологического законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти. Отмечается, что соглашение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение года, с возможностью продления. Сотрудничество планируют направить на создание благоприятных условий для сохранения биологического разнообразия и вовлечения граждан в активную защиту природы. Международный Форум "Экология будущего" приурочен к 100-летнему юбилею Всероссийского общества охраны природы и стал площадкой для обсуждения ключевых проблем экологии, формирования ориентиров государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, создания условий для открытого диалога между властью, обществом и бизнесом. Как отмечают его организаторы, миссией форума является объединение усилий в области сохранения природных ресурсов для будущих поколений в интересах устойчивого развития страны.
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ленинградская область, всероссийское общество охраны природы
Ленинградская область , Ленинградская область, Всероссийское общество охраны природы
Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии

Ленинградская область и ВООП подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : Правительство Ленинградской областиЗдание Правительства Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) подписали соглашение о сотрудничестве на Международном форуме "Экология будущего", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Документ, подписанный председателями организаций, открывает новые горизонты для совместной работы в области охраны окружающей среды. Стороны планируют реализовывать общественно значимые инициативы, проводить экологические мероприятия и повышать ответственность граждан за соблюдение экологического законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.
Отмечается, что соглашение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение года, с возможностью продления. Сотрудничество планируют направить на создание благоприятных условий для сохранения биологического разнообразия и вовлечения граждан в активную защиту природы.
Международный Форум "Экология будущего" приурочен к 100-летнему юбилею Всероссийского общества охраны природы и стал площадкой для обсуждения ключевых проблем экологии, формирования ориентиров государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, создания условий для открытого диалога между властью, обществом и бизнесом. Как отмечают его организаторы, миссией форума является объединение усилий в области сохранения природных ресурсов для будущих поколений в интересах устойчивого развития страны.
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