https://ria.ru/20241203/voop-1987149988.html

Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии

Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии - РИА Новости, 03.12.2024

Ленобласть и ВООП будут сотрудничать в сфере экологии

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) подписали соглашение о сотрудничестве на... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:42

2024-12-03T17:42

2024-12-03T17:42

ленинградская область

ленинградская область

всероссийское общество охраны природы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93354/24/933542402_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b16f064712352348cdde2fa620a19f1a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) подписали соглашение о сотрудничестве на Международном форуме "Экология будущего", сообщает пресс-служба правительства региона. "Документ, подписанный председателями организаций, открывает новые горизонты для совместной работы в области охраны окружающей среды. Стороны планируют реализовывать общественно значимые инициативы, проводить экологические мероприятия и повышать ответственность граждан за соблюдение экологического законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти. Отмечается, что соглашение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение года, с возможностью продления. Сотрудничество планируют направить на создание благоприятных условий для сохранения биологического разнообразия и вовлечения граждан в активную защиту природы. Международный Форум "Экология будущего" приурочен к 100-летнему юбилею Всероссийского общества охраны природы и стал площадкой для обсуждения ключевых проблем экологии, формирования ориентиров государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, создания условий для открытого диалога между властью, обществом и бизнесом. Как отмечают его организаторы, миссией форума является объединение усилий в области сохранения природных ресурсов для будущих поколений в интересах устойчивого развития страны.

https://ria.ru/20241203/reforma-1987149319.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, всероссийское общество охраны природы