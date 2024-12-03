https://ria.ru/20241203/uchastnik-1987187090.html

Участника программы "Время героев" назначили в правительство Петербурга

Участника программы "Время героев" назначили в правительство Петербурга - РИА Новости, 03.12.2024

Участника программы "Время героев" назначили в правительство Петербурга

Участника программы "Время героев" Николая Королева назначили зампредом комитета в правительстве Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:05

2024-12-03T20:05

2024-12-03T22:21

санкт-петербург

россия

александр беглов

владимир путин

николай королев

программа "время героев"

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участника программы "Время героев" Николая Королева назначили зампредом комитета в правительстве Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы "Время героев" капитан 2-го ранга Николай Королев назначен на должность заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга", — говорится в публикации.В рамках обучения наставником Королева был губернатор города Александр Беглов. Под его руководством он проходил стажировку, по итогам которой получил приглашение занять должность. Сам участник программы назвал такой формат обучения объединением практических навыков и знаний, которые дает Президентская академия. Он также отметил, что применение уникального опыта бойцов спецоперации привносит новый подход к решению задач и способствует повышению эффективности управленческой команды.Королев с 2017 года служил на Балтийском флоте. Награжден орденом Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. О старте новой инициативы для ветеранов и бойцов спецоперации президент Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие лучшие качества.Цель – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241203/putin-1987128384.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин, николай королев, программа "время героев"