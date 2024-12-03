https://ria.ru/20241203/ubiystva-1987087339.html

В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами

В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами - РИА Новости, 03.12.2024

В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами

Оперативники раскрыли два убийства, совершенных рецидивистами в садоводстве в Ленинградской области, где тело одного из убитых закопали в землю, замаскировав... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:58

2024-12-03T13:58

2024-12-03T14:08

происшествия

ленинградская область

сланцы

лужский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987088030_0:236:958:774_1920x0_80_0_0_911b18937c819053a19c3f3e08566f3c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Оперативники раскрыли два убийства, совершенных рецидивистами в садоводстве в Ленинградской области, где тело одного из убитых закопали в землю, замаскировав собачьей будкой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 3 августа в полицию Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о бесследном исчезновении 49-летнего жителя деревни Заклинье. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны 44-летний уроженец Липецкой области, живущий в Петербурге, и 38-летний житель города Сланцы Ленинградской области. Оба уже были неоднократно судимы, уточняют в ГУМВД. По данным полиции, в конце июля 44-летний мужчина, повздорив с оппонентом в садоводстве "Строитель", избил его и ударил ножом в грудь, в результате тот скончался на месте. "О случившемся злоумышленник рассказал своему приятелю, жителю города Сланцы, и, по предварительным данным, вместе они приняли решение избавиться от тела. Выкопав на участке яму и захоронив труп, злоумышленники поставили поверх свежевырытой земли для маскировки собачью будку", – рассказали в полиции. В ходе дальнейшего расследования фигуранты также признались полицейским в убийстве своего знакомого, которое произошло в сентябре на том же дачном участке. Они заподозрили в краже местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни, и избили его до смерти, а тело спрятали в лесопосадках за участком, забросав валежником. "В ходе проверки показаний на месте совершенных преступлений с участием подозреваемых оба трупа были обнаружены", – заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20241028/peterburg-1980590795.html

https://ria.ru/20241203/ubiystvo-1987006182.html

ленинградская область

сланцы

лужский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, сланцы, лужский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)