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В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами - РИА Новости, 03.12.2024
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13:58 03.12.2024 (обновлено: 14:08 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ubiystva-1987087339.html
В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами
В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами - РИА Новости, 03.12.2024
В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами
Оперативники раскрыли два убийства, совершенных рецидивистами в садоводстве в Ленинградской области, где тело одного из убитых закопали в землю, замаскировав... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:58
2024-12-03T14:08
происшествия
ленинградская область
сланцы
лужский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Оперативники раскрыли два убийства, совершенных рецидивистами в садоводстве в Ленинградской области, где тело одного из убитых закопали в землю, замаскировав собачьей будкой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 3 августа в полицию Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о бесследном исчезновении 49-летнего жителя деревни Заклинье. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны 44-летний уроженец Липецкой области, живущий в Петербурге, и 38-летний житель города Сланцы Ленинградской области. Оба уже были неоднократно судимы, уточняют в ГУМВД. По данным полиции, в конце июля 44-летний мужчина, повздорив с оппонентом в садоводстве "Строитель", избил его и ударил ножом в грудь, в результате тот скончался на месте. "О случившемся злоумышленник рассказал своему приятелю, жителю города Сланцы, и, по предварительным данным, вместе они приняли решение избавиться от тела. Выкопав на участке яму и захоронив труп, злоумышленники поставили поверх свежевырытой земли для маскировки собачью будку", – рассказали в полиции. В ходе дальнейшего расследования фигуранты также признались полицейским в убийстве своего знакомого, которое произошло в сентябре на том же дачном участке. Они заподозрили в краже местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни, и избили его до смерти, а тело спрятали в лесопосадках за участком, забросав валежником. "В ходе проверки показаний на месте совершенных преступлений с участием подозреваемых оба трупа были обнаружены", – заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20241028/peterburg-1980590795.html
https://ria.ru/20241203/ubiystvo-1987006182.html
ленинградская область
сланцы
лужский район
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происшествия, ленинградская область, сланцы, лужский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Сланцы, Лужский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами

В Ленинградской области раскрыли два убийства в садоводстве "Строитель"

© Петербургская полиция/TelegramФото подозреваемого в убийствах в садоводстве в Ленинградской области
Фото подозреваемого в убийствах в садоводстве в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Петербургская полиция/Telegram
Фото подозреваемого в убийствах в садоводстве в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Оперативники раскрыли два убийства, совершенных рецидивистами в садоводстве в Ленинградской области, где тело одного из убитых закопали в землю, замаскировав собачьей будкой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 3 августа в полицию Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о бесследном исчезновении 49-летнего жителя деревни Заклинье. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны 44-летний уроженец Липецкой области, живущий в Петербурге, и 38-летний житель города Сланцы Ленинградской области. Оба уже были неоднократно судимы, уточняют в ГУМВД.
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По данным полиции, в конце июля 44-летний мужчина, повздорив с оппонентом в садоводстве "Строитель", избил его и ударил ножом в грудь, в результате тот скончался на месте.
«
"О случившемся злоумышленник рассказал своему приятелю, жителю города Сланцы, и, по предварительным данным, вместе они приняли решение избавиться от тела. Выкопав на участке яму и захоронив труп, злоумышленники поставили поверх свежевырытой земли для маскировки собачью будку", – рассказали в полиции.
В ходе дальнейшего расследования фигуранты также признались полицейским в убийстве своего знакомого, которое произошло в сентябре на том же дачном участке. Они заподозрили в краже местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни, и избили его до смерти, а тело спрятали в лесопосадках за участком, забросав валежником.
"В ходе проверки показаний на месте совершенных преступлений с участием подозреваемых оба трупа были обнаружены", – заключают в ГУМВД.
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