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Стармер заявил о создании условий для участия Украины в переговорах - РИА Новости, 03.12.2024
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02:48 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/starmer-1986993623.html
Стармер заявил о создании условий для участия Украины в переговорах
Стармер заявил о создании условий для участия Украины в переговорах - РИА Новости, 03.12.2024
Стармер заявил о создании условий для участия Украины в переговорах
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые заявил о том, что Британия действует в направлении создания условий для участия Украины в мирных переговорах, РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:48
2024-12-03T02:48
в мире
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владимир путин
кир стармер
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые заявил о том, что Британия действует в направлении создания условий для участия Украины в мирных переговорах, сообщает телеканал Sky News. "Сэр Кир Стармер сегодня вечером впервые заявил, что политика Великобритании направлена ​​на то, чтобы "создать для Украины максимально сильные позиции для переговоров", - говорится в сообщении телеканала. После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше. Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский также заявлял, что Киев, подписав в апреле 2022 года мирный договор с Россией, спас бы сотни тысяч жизней своих солдат. Он добавил, что в апреле 2022 года в Киев помимо бывшего тогда премьером Британии Бориса Джонсона прилетели также главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники", которые не рекомендовали подписывать мирный договор. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, кир стармер, владимир зеленский, верховная рада украины, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Стармер заявил о создании условий для участия Украины в переговорах

Премьер Британии Стармер заявил о работе по участию Украины в переговорах

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые заявил о том, что Британия действует в направлении создания условий для участия Украины в мирных переговорах, сообщает телеканал Sky News.
"Сэр Кир Стармер сегодня вечером впервые заявил, что политика Великобритании направлена ​​на то, чтобы "создать для Украины максимально сильные позиции для переговоров", - говорится в сообщении телеканала.
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15 июня, 08:11
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский также заявлял, что Киев, подписав в апреле 2022 года мирный договор с Россией, спас бы сотни тысяч жизней своих солдат. Он добавил, что в апреле 2022 года в Киев помимо бывшего тогда премьером Британии Бориса Джонсона прилетели также главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники", которые не рекомендовали подписывать мирный договор.
В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией
14 июня, 19:37
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинКир СтармерВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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