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В Крыму назвали второй саммит по Украине абсурдом - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 03.12.2024 (обновлено: 11:30 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sammit-1987044146.html
В Крыму назвали второй саммит по Украине абсурдом
В Крыму назвали второй саммит по Украине абсурдом - РИА Новости, 03.12.2024
В Крыму назвали второй саммит по Украине абсурдом
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал абсурдом инициируемый Владимиром Зеленским второй саммит по Украине, так как выдвигаемые... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:15
2024-12-03T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал абсурдом инициируемый Владимиром Зеленским второй саммит по Украине, так как выдвигаемые условия не приблизят Киев к прекращению военного конфликта. Ранее Зеленский в интервью Kyodo News заявил о готовности пригласить Россию на второй саммит по Украине. "Зеленский – это президент войны, но учитывая, что в мире все больше набирают оборотов тенденции о прекращении военного конфликта на Украине, то он старается под них подстроиться. Поэтому, с одной стороны, говорит о мире, а с другой - предлагает условия, которые никак не приблизят Украину к миру. "Саммиты мира" Зеленского – это возмутительные мероприятия и абсурд", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, для Зеленского прекращение конфликта на Украине "подобно смерти". "Он сразу лишится потоков обогащения и потеряет власть, так как встанет вопрос о проведении новых президентских выборов на Украине", - подчеркнул Цеков. Первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в конфликте на Украине без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей цеков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Цеков
В Крыму назвали второй саммит по Украине абсурдом

Цеков назвал инициируемый Зеленским второй саммит по Украине абсурдом

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал абсурдом инициируемый Владимиром Зеленским второй саммит по Украине, так как выдвигаемые условия не приблизят Киев к прекращению военного конфликта.
Ранее Зеленский в интервью Kyodo News заявил о готовности пригласить Россию на второй саммит по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России
Вчера, 09:21
"Зеленский – это президент войны, но учитывая, что в мире все больше набирают оборотов тенденции о прекращении военного конфликта на Украине, то он старается под них подстроиться. Поэтому, с одной стороны, говорит о мире, а с другой - предлагает условия, которые никак не приблизят Украину к миру. "Саммиты мира" Зеленского – это возмутительные мероприятия и абсурд", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, для Зеленского прекращение конфликта на Украине "подобно смерти".
«
"Он сразу лишится потоков обогащения и потеряет власть, так как встанет вопрос о проведении новых президентских выборов на Украине", - подчеркнул Цеков.
Первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в конфликте на Украине без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Зеленский торгуется — но не с Россией, а с Трампом
2 декабря, 08:00
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию
2 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей Цеков
 
 
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