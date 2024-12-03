https://ria.ru/20241203/reforma-1987149319.html

Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана

Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана - РИА Новости, 03.12.2024

Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана

Транспортная реформа в Ленобласти, начало которой было запланировано на 1 января 2025 года, стартовала раньше, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:39

2024-12-03T17:39

2024-12-03T17:39

ленинградская область

санкт-петербург

ленинградская область

ломоносовский район

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929065724_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c99b342b78724cd4114d77681f548d15.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Транспортная реформа в Ленобласти, начало которой было запланировано на 1 января 2025 года, стартовала раньше, сообщает пресс-служба правительства региона. "Из 520 новых автобусов 220 — уже вышли на маршруты Ленобласти, не дожидаясь старта транспортной реформы 1 января 2025 года. Новый подвижной состав работает на межрегиональных и межрайонных маршрутах, соединяющих с Петербургом поселения Тосненского и Ломоносовского районов, Гатчину, Кудрово, Приладожский. Накануне обновленный парк вышел на линии Кировск — Петербург и Волосово — Петербург", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Планируется, что транспортная реформа поменяет принцип расчетов региона с перевозчиками и ужесточает контроль, в том числе через работу единой информационной системы. Как подчеркнули в правительстве Ленинградской области, главная цель реформы - повышение комфорта поездок на общественном транспорте за счет обновления подвижного состава, надежности и регулярности транспортного сообщения, удобных цифровых сервисов для пассажиров. Ожидается, что для областных перевозчиков будет введена система нетто-контрактов, которая позволит увеличить штрафные санкции за ненадлежащее исполнение условий контракта. Все транспортные средства будут отвечать требованиям перевозки маломобильных категорий граждан, оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда и кондиционерами, а автобусы на наиболее пассажиронапряженных направлениях будут оснащены системой "Говорящий город".

https://ria.ru/20241203/trassa-1987142206.html

санкт-петербург

ленинградская область

ломоносовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, ломоносовский район, александр дрозденко