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Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана - РИА Новости, 03.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:39 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/reforma-1987149319.html
Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана
Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана - РИА Новости, 03.12.2024
Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана
Транспортная реформа в Ленобласти, начало которой было запланировано на 1 января 2025 года, стартовала раньше, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:39
2024-12-03T17:39
ленинградская область
санкт-петербург
ленинградская область
ломоносовский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Транспортная реформа в Ленобласти, начало которой было запланировано на 1 января 2025 года, стартовала раньше, сообщает пресс-служба правительства региона. "Из 520 новых автобусов 220 — уже вышли на маршруты Ленобласти, не дожидаясь старта транспортной реформы 1 января 2025 года. Новый подвижной состав работает на межрегиональных и межрайонных маршрутах, соединяющих с Петербургом поселения Тосненского и Ломоносовского районов, Гатчину, Кудрово, Приладожский. Накануне обновленный парк вышел на линии Кировск — Петербург и Волосово — Петербург", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Планируется, что транспортная реформа поменяет принцип расчетов региона с перевозчиками и ужесточает контроль, в том числе через работу единой информационной системы. Как подчеркнули в правительстве Ленинградской области, главная цель реформы - повышение комфорта поездок на общественном транспорте за счет обновления подвижного состава, надежности и регулярности транспортного сообщения, удобных цифровых сервисов для пассажиров. Ожидается, что для областных перевозчиков будет введена система нетто-контрактов, которая позволит увеличить штрафные санкции за ненадлежащее исполнение условий контракта. Все транспортные средства будут отвечать требованиям перевозки маломобильных категорий граждан, оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда и кондиционерами, а автобусы на наиболее пассажиронапряженных направлениях будут оснащены системой "Говорящий город".
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санкт-петербург, ленинградская область, ломоносовский район, александр дрозденко
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ломоносовский район, Александр Дрозденко
Транспортная реформа в Ленобласти стартовала раньше плана

Правительство Ленобласти: транспортная реформа региона стартовала раньше плана

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramНовые автобусы Ленинградской области
Новые автобусы Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Новые автобусы Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Транспортная реформа в Ленобласти, начало которой было запланировано на 1 января 2025 года, стартовала раньше, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Из 520 новых автобусов 220 — уже вышли на маршруты Ленобласти, не дожидаясь старта транспортной реформы 1 января 2025 года. Новый подвижной состав работает на межрегиональных и межрайонных маршрутах, соединяющих с Петербургом поселения Тосненского и Ломоносовского районов, Гатчину, Кудрово, Приладожский. Накануне обновленный парк вышел на линии Кировск — Петербург и Волосово — Петербург", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Планируется, что транспортная реформа поменяет принцип расчетов региона с перевозчиками и ужесточает контроль, в том числе через работу единой информационной системы. Как подчеркнули в правительстве Ленинградской области, главная цель реформы - повышение комфорта поездок на общественном транспорте за счет обновления подвижного состава, надежности и регулярности транспортного сообщения, удобных цифровых сервисов для пассажиров.
Ожидается, что для областных перевозчиков будет введена система нетто-контрактов, которая позволит увеличить штрафные санкции за ненадлежащее исполнение условий контракта. Все транспортные средства будут отвечать требованиям перевозки маломобильных категорий граждан, оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда и кондиционерами, а автобусы на наиболее пассажиронапряженных направлениях будут оснащены системой "Говорящий город".
Здание Правительства Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков
Вчера, 17:15
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургЛенинградская областьЛомоносовский районАлександр Дрозденко
 
 
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