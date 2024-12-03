https://ria.ru/20241203/nato-1986987727.html

Главы МИД НАТО обсудят в Брюсселе Украину и Ближний Восток

Главы МИД НАТО обсудят в Брюсселе Украину и Ближний Восток - РИА Новости, 03.12.2024

Главы МИД НАТО обсудят в Брюсселе Украину и Ближний Восток

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, главными темами станут продолжение помощи Украине, вопросы трансатлантической... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:20

2024-12-03T00:20

2024-12-03T00:20

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря, главными темами станут продолжение помощи Украине, вопросы трансатлантической безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке и отношения с партнерами на южных границах альянса. Как сообщили ранее в пресс-службе организации, заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Во вторник штаб-квартиру НАТО посетит король Иордании Абдалла. Он проведет переговоры с генсеком НАТО, а затем встретится с министрами на специальном заседании. Свое участие в этой встрече подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ожидается, что эта министерская встреча в штаб-квартире НАТО станет последней для него в этом качестве в связи с завершением срока полномочий в начале 2025 года. Во встрече в Брюсселе также примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Согласно сообщениям СМИ, накануне заседания он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем. В то же время, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе министерского заседания НАТО заявит о необходимости использовать дипломатию для завершения конфликта на Украине. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полагает вероятным сценарий, при котором Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки. Он допустил, что данную линию можно провести и без учёта бывших украинских территорий, но взамен на гарантии безопасности для Киева за "временные" уступки, как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241202/nato-1986969509.html

https://ria.ru/20231104/nato-1907359644.html

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986851025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, брюссель, владимир путин, марк рютте, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины