https://ria.ru/20241203/lenoblast-1987139607.html

Ленобласть намерена локализовать производство протезов

Ленобласть намерена локализовать производство протезов - РИА Новости, 03.12.2024

Ленобласть намерена локализовать производство протезов

Ленобласть намерена локализовать производство протезов в регионе и поддержит их производителей, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:08

2024-12-03T17:08

2024-12-03T17:08

ленинградская область

ленинградская область

краснодар

казань

министерство обороны рф (минобороны рф)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Ленобласть намерена локализовать производство протезов в регионе и поддержит их производителей, сообщает пресс-служба областного правительства. "Более 15 глав предприятий из Краснодара, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и Ленобласти участвовали в круглом столе по обсуждению развития протезирования в Ленобласти. Участники круглого стола разработали совместную стратегию сотрудничества между Ленинградской областью и протезными предприятиями", - сообщает пресс-служба. Руководители предприятий отметили, что региональная поддержка в Ленинградской области является беспрецедентной и должна быть применена в остальных регионах. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, инициатором проведения круглого стола выступил советник губернатора Ленинградской области по вопросам медицинской реабилитации участников СВО, инвалидов СВО и членов их семей Владимир Евполов. Встреча была проведена в преддверии нововведений. С 1 января 2025 года вступает в силу временный стандарт Минобороны России на оказание услуг по протезированию военнослужащих. Согласно распоряжению, Минобороны будет заниматься не приобретением медицинских изделий, а комплексной услугой, которая включает: изготовление протезов, реабилитацию, адаптацию военнослужащих.

https://ria.ru/20241203/semi-1987066391.html

ленинградская область

краснодар

казань

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ленинградская область, краснодар, казань, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество