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Ленобласть намерена локализовать производство протезов - РИА Новости, 03.12.2024
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Ленинградская область
 
17:08 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/lenoblast-1987139607.html
Ленобласть намерена локализовать производство протезов
Ленобласть намерена локализовать производство протезов - РИА Новости, 03.12.2024
Ленобласть намерена локализовать производство протезов
Ленобласть намерена локализовать производство протезов в регионе и поддержит их производителей, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:08
2024-12-03T17:08
ленинградская область
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здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Ленобласть намерена локализовать производство протезов в регионе и поддержит их производителей, сообщает пресс-служба областного правительства. "Более 15 глав предприятий из Краснодара, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и Ленобласти участвовали в круглом столе по обсуждению развития протезирования в Ленобласти. Участники круглого стола разработали совместную стратегию сотрудничества между Ленинградской областью и протезными предприятиями", - сообщает пресс-служба. Руководители предприятий отметили, что региональная поддержка в Ленинградской области является беспрецедентной и должна быть применена в остальных регионах. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, инициатором проведения круглого стола выступил советник губернатора Ленинградской области по вопросам медицинской реабилитации участников СВО, инвалидов СВО и членов их семей Владимир Евполов. Встреча была проведена в преддверии нововведений. С 1 января 2025 года вступает в силу временный стандарт Минобороны России на оказание услуг по протезированию военнослужащих. Согласно распоряжению, Минобороны будет заниматься не приобретением медицинских изделий, а комплексной услугой, которая включает: изготовление протезов, реабилитацию, адаптацию военнослужащих.
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ленинградская область, краснодар, казань, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество
Ленинградская область , Ленинградская область, Краснодар, Казань, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Здоровье - Общество
Ленобласть намерена локализовать производство протезов

Правительство Ленобласти заявило о намерении локализовать производство протезов

© Фото : Правительство Ленинградской областиЗдание Правительства Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Ленобласть намерена локализовать производство протезов в регионе и поддержит их производителей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Более 15 глав предприятий из Краснодара, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и Ленобласти участвовали в круглом столе по обсуждению развития протезирования в Ленобласти. Участники круглого стола разработали совместную стратегию сотрудничества между Ленинградской областью и протезными предприятиями", - сообщает пресс-служба.
Руководители предприятий отметили, что региональная поддержка в Ленинградской области является беспрецедентной и должна быть применена в остальных регионах.
Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, инициатором проведения круглого стола выступил советник губернатора Ленинградской области по вопросам медицинской реабилитации участников СВО, инвалидов СВО и членов их семей Владимир Евполов. Встреча была проведена в преддверии нововведений. С 1 января 2025 года вступает в силу временный стандарт Минобороны России на оказание услуг по протезированию военнослужащих. Согласно распоряжению, Минобороны будет заниматься не приобретением медицинских изделий, а комплексной услугой, которая включает: изготовление протезов, реабилитацию, адаптацию военнослужащих.
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