Ленобласть намерена локализовать производство протезов
Правительство Ленобласти заявило о намерении локализовать производство протезов
© Фото : Правительство Ленинградской областиЗдание Правительства Ленинградской области
© Фото : Правительство Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Ленобласть намерена локализовать производство протезов в регионе и поддержит их производителей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Более 15 глав предприятий из Краснодара, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и Ленобласти участвовали в круглом столе по обсуждению развития протезирования в Ленобласти. Участники круглого стола разработали совместную стратегию сотрудничества между Ленинградской областью и протезными предприятиями", - сообщает пресс-служба.
Руководители предприятий отметили, что региональная поддержка в Ленинградской области является беспрецедентной и должна быть применена в остальных регионах.
Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, инициатором проведения круглого стола выступил советник губернатора Ленинградской области по вопросам медицинской реабилитации участников СВО, инвалидов СВО и членов их семей Владимир Евполов. Встреча была проведена в преддверии нововведений. С 1 января 2025 года вступает в силу временный стандарт Минобороны России на оказание услуг по протезированию военнослужащих. Согласно распоряжению, Минобороны будет заниматься не приобретением медицинских изделий, а комплексной услугой, которая включает: изготовление протезов, реабилитацию, адаптацию военнослужащих.