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У здания парламента Южной Кореи собрались тысячи митингующих - РИА Новости, 03.12.2024
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20:45 03.12.2024 (обновлено: 21:29 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987192990.html
У здания парламента Южной Кореи собрались тысячи митингующих
У здания парламента Южной Кореи собрались тысячи митингующих - РИА Новости, 03.12.2024
У здания парламента Южной Кореи собрались тысячи митингующих
Тысячи митингующих остаются на площади у парламента Южной Кореи после решения депутатов отменить военное положение, которое ввел президент, сообщил... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:45
2024-12-03T21:29
в мире
южная корея
сеул
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Тысячи митингующих остаются на площади у парламента Южной Кореи после решения депутатов отменить военное положение, которое ввел президент, сообщил корреспондент РИА Новости. Активисты с флагами партий и профсоюзов выкрикивают лозунги, призывая главу государства уйти в отставку. Обстановка в целом спокойная, на месте находятся полиция и журналисты.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно Конституции Южной Кореи, президент обязан отменить свое решение в случае, если парламент большинством голосов проголосовал против.В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи (ДПК). В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.Президент Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241203/koreya-1987184476.html
https://ria.ru/20241203/koreya-1987181028.html
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5
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96
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7 495 645-6601
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в мире, южная корея, сеул, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Сеул, Введение военного положения в Южной Корее
У здания парламента Южной Кореи собрались тысячи митингующих

У парламента Южной Кореи собрались тысячи людей после отмены военного положения

© AP Photo / Ahn Young-joonОбстановка у здания парламента в Сеуле
Обстановка у здания парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обстановка у здания парламента в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Тысячи митингующих остаются на площади у парламента Южной Кореи после решения депутатов отменить военное положение, которое ввел президент, сообщил корреспондент РИА Новости.
Активисты с флагами партий и профсоюзов выкрикивают лозунги, призывая главу государства уйти в отставку.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности
Вчера, 19:46
Обстановка в целом спокойная, на месте находятся полиция и журналисты.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно Конституции Южной Кореи, президент обязан отменить свое решение в случае, если парламент большинством голосов проголосовал против.
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Военные покинули здание парламента в Сеуле
Вчера, 19:21
В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи (ДПК). В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.
Президент Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.
Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
Обстановка у здания парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Эксперт по Азии прокомментировал введение военного положения в Южной Корее
Вчера, 20:09
 
В миреЮжная КореяСеулВведение военного положения в Южной Корее
 
 
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