https://ria.ru/20241203/koreya-1987181028.html

Военные покинули здание парламента в Сеуле

Военные покинули здание парламента в Сеуле - РИА Новости, 03.12.2024

Военные покинули здание парламента в Сеуле

Военные покинули здание парламента Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на спикера парламента У Вон Сика. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:21

2024-12-03T19:21

2024-12-03T19:26

в мире

сеул

южная корея

введение военного положения в южной корее

юн сок ель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987164158_0:102:722:508_1920x0_80_0_0_65fddd36f6ad302e6643c48cbb5e95ca.jpg

СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Военные покинули здание парламента Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на спикера парламента У Вон Сика.Парламент ранее проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом. Военное положение запрещает работу парламента и политических партий.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сеул, южная корея, введение военного положения в южной корее, юн сок ель