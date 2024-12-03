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Военные покинули здание парламента в Сеуле - РИА Новости, 03.12.2024
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19:21 03.12.2024 (обновлено: 19:26 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987181028.html
Военные покинули здание парламента в Сеуле
Военные покинули здание парламента в Сеуле - РИА Новости, 03.12.2024
Военные покинули здание парламента в Сеуле
Военные покинули здание парламента Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на спикера парламента У Вон Сика. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:21
2024-12-03T19:26
в мире
сеул
южная корея
введение военного положения в южной корее
юн сок ель
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Военные покинули здание парламента Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на спикера парламента У Вон Сика.Парламент ранее проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом. Военное положение запрещает работу парламента и политических партий.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html
сеул
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в мире, сеул, южная корея, введение военного положения в южной корее, юн сок ель
В мире, Сеул, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее, Юн Сок Ель
Военные покинули здание парламента в Сеуле

Военные покинули здание парламента Южной Кореи

© Фото : соцсетиВоенные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : соцсети
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Военные покинули здание парламента Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на спикера парламента У Вон Сика.
Парламент ранее проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом. Военное положение запрещает работу парламента и политических партий.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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