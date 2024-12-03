https://ria.ru/20241203/koreya-1987175050.html

Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле

Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле - РИА Новости, 03.12.2024

Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле

Войска командования военным положением в Южной Корее проникли в основное здание парламента, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:54

2024-12-03T18:54

2024-12-03T19:12

сеул

южная корея

в мире

введение военного положения в южной корее

юн сок ель

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска командования военным положением в Южной Корее проникли в основное здание парламента, передает агентство Ренхап."Войска командования военным положением проникли в основное здание парламента", - говорится в сообщении агентства.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987177135.html

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сеул, южная корея, в мире, введение военного положения в южной корее, юн сок ель