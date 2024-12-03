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Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле - РИА Новости, 03.12.2024
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18:54 03.12.2024 (обновлено: 19:12 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987175050.html
Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле
Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле - РИА Новости, 03.12.2024
Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле
Войска командования военным положением в Южной Корее проникли в основное здание парламента, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:54
2024-12-03T19:12
сеул
южная корея
в мире
введение военного положения в южной корее
юн сок ель
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска командования военным положением в Южной Корее проникли в основное здание парламента, передает агентство Ренхап."Войска командования военным положением проникли в основное здание парламента", - говорится в сообщении агентства.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987177135.html
сеул
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Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее
Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее
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сеул, южная корея, в мире, введение военного положения в южной корее, юн сок ель
Сеул, Южная Корея, В мире, Введение военного положения в Южной Корее, Юн Сок Ель
Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле

Войска командованием военным положением проникли в парламент Южной Кореи

© AP Photo / Lee Jin-manОбстановка у здания парламента в Сеуле
Обстановка у здания парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Обстановка у здания парламента в Сеуле
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска командования военным положением в Южной Корее проникли в основное здание парламента, передает агентство Ренхап.
"Войска командования военным положением проникли в основное здание парламента", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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