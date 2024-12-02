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В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о территориальных уступках - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 02.12.2024 (обновлено: 18:29 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/stoltenberg-1986910189.html
В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о территориальных уступках
В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о территориальных уступках - РИА Новости, 02.12.2024
В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о территориальных уступках
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "туманом войны" заявление бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:43
2024-12-02T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
михаил шеремет
йенс столтенберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "туманом войны" заявление бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о временных территориальных уступках, на которые может пойти Украина ради прекращения военного конфликта. Ранее Столтенберг в интервью порталу Table.Media заявил, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России, взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев". "Все это не более чем туман войны. Коллективному Западу нужна передышка, поэтому они будут пытаться любыми путями добиться заморозки конфликта. Сегодня киевский режим трещит по швам по всем фронтам, зима близко, поэтому нужно под реверансы о мирных переговорах и каких-то призрачных уступках выиграть время, чтобы снова накачать Украину оружием и по новой развязать военный конфликт у границ России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, к урегулированию украинского конфликта нужно подходить комплексно, попытки коллективного Запада снова обмануть Россию, воспользовавшись ее великодушием, не пройдут. "Западу не нужен мир на Украине, поэтому там и говорят о временных уступках, чтобы затем разжечь военный конфликт с новым масштабом", - сказал депутат. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
https://ria.ru/20240312/pushkov-1932410050.html
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в мире, россия, украина, михаил шеремет, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Йенс Столтенберг
В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о территориальных уступках

Шеремет назвал заявление Столтенберга о территориальных уступках туманом войны

© AP Photo / Efrem LukatskyЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "туманом войны" заявление бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о временных территориальных уступках, на которые может пойти Украина ради прекращения военного конфликта.
Ранее Столтенберг в интервью порталу Table.Media заявил, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России, взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Вчера, 08:00
"Все это не более чем туман войны. Коллективному Западу нужна передышка, поэтому они будут пытаться любыми путями добиться заморозки конфликта. Сегодня киевский режим трещит по швам по всем фронтам, зима близко, поэтому нужно под реверансы о мирных переговорах и каких-то призрачных уступках выиграть время, чтобы снова накачать Украину оружием и по новой развязать военный конфликт у границ России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, к урегулированию украинского конфликта нужно подходить комплексно, попытки коллективного Запада снова обмануть Россию, воспользовавшись ее великодушием, не пройдут.
«
"Западу не нужен мир на Украине, поэтому там и говорят о временных уступках, чтобы затем разжечь военный конфликт с новым масштабом", - сказал депутат.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине
12 марта, 06:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМихаил ШереметЙенс Столтенберг
 
 
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